Κατάληψη δύο πετρελαιοφόρων σε Καραϊβική και Βόρειο Ατλαντικό από τις ΗΠΑ - Βίντεο

Μετά την άνευ προηγουμένου επιχείρηση κατά του προέδρου της Βενεζουέλας το Σάββατο (03/01), οι ΗΠΑ προχώρησαν την Τετάρτη στην κατάληψη δύο πετρελαιοφόρων, ένα εκ των οποίων, το «Marinera», φέρει ρωσική σημαία, υποστηρίζοντας ότι συνδέονται με το Καράκας και είναι αντιμέτωπα με κυρώσεις.

Στο Βόρειο Ατλαντικό, οι αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν μία επιχείρηση υψηλού κινδύνου, έπειτα από καταδίωξη που διήρκησε περισσότερο από δύο εβδομάδας, για την κατάληψη πετρελαιοφόρου που φέρει ρωσική σημαία, αφού η Μόσχα φέρεται να κινήθηκε για να προστατεύσει το πλοίο στέλνοντας ένα υποβρύχιο.

Ο ρωσικός κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RT δημοσίευσε δύο θολές φωτογραφίες που δείχνουν ένα ελικόπτερο να πλησιάζει το δεξαμενόπλοιο, λέγοντας ότι μια επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

‼️ BREAKING: Special Forces, working with the U.S. Coast Guard, successfully boarded the Russian-flagged, Iranian-linked oil tanker Marinera in the North Atlantic, Reuters reports. pic.twitter.com/cu0Ans7Pno — Digital Gal (@DigitalGalX) January 7, 2026

Χέγκσεθ: «Σε πλήρη ισχύ» οι κυρώσεις των ΗΠΑ

Ανάρτηση για την κατάληψη του πετρελαιοφόρου «Marinera» έκανε στην προσωπική του σελίδα στο Χ (Twitter) ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, δηλώνοντας ότι οι κυρώσεις των ΗΠΑ βρίσκονται σε «πλήρη ισχύ οπουδήποτε στον κόσμο».

Ο κ. Χέγκσεθ, αναδημοσιεύοντας ανάρτηση της στρατιωτικής διοίκησης Ευρώπης των ΗΠΑ, έγραψε πως «ο αποκλεισμός του πετρελαίου της Βενεζουέλας που υπόκειται σε κυρώσεις και είναι παράνομο παραμένει σε ΠΛΗΡΗ ΙΣΧΥ — οπουδήποτε στον κόσμο».

The blockade of sanctioned and illicit Venezuelan oil remains in FULL EFFECT — anywhere in the world. https://t.co/iTPUWqrFiB — Pete Hegseth (@PeteHegseth) January 7, 2026

Σύμφωνα με την εφημερίδα «I» της Βρετανίας, στην επιχείρηση των ΗΠΑ για την κατάληψη του πετρελαιοφόρου «Marinera» συμμετείχαν αεροσκάφη της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF).

Επέστρεψε στον Ατλαντικό αντί να κινηθεί προς Βενεζουέλα

Το δεξαμενόπλοιο, Marinera, ταξίδευε από το Ιράν στη Βενεζουέλα, αλλά γύρισε πίσω στον Ατλαντικό αφού προσπάθησε να αποφύγει τον αποκλεισμό των ΗΠΑ που στόχευε πετρελαιοφόρα που επλήγησαν από κυρώσεις που λειτουργούσαν κοντά στα ύδατα της Βενεζουέλας.

Τις 24 ώρες που προηγήθηκαν της επιχείρησης, παρατηρήθηκαν πολλαπλές πτήσεις επιτήρησης πάνω από το σκάφος, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών από αμερικανικές βάσεις στην Ισλανδία και αεροσκαφών RAF Rivet Joint και P-8 Poseidon από το Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία είναι ικανά να ανιχνεύουν υποβρύχια.

Τον Δεκέμβριο, το πλήρωμα απέκρουσε μια απόπειρα επιβίβασης των ΗΠΑ κοντά στη Βενεζουέλα.

Η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου πιθανότατα θα επιβαρύνει τις σχέσεις των ΗΠΑ με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, σε μια ευαίσθητη στιγμή καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Στο πλοίο επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ το 2024 για φερόμενο λαθρεμπόριο φορτίου για εταιρεία που συνδέεται με τη λιβανέζικη μαχητική ομάδα Χεζμπολάχ.

Δεύτερη κατάληψη δεξαμενόπλοιου εντός της ίδιας ημέρας

Μετά την επιχείρηση για την κατάληψη του πετρελαιοφόρου «Marinera» στον Βόρειο Ατλαντικό το μεσημέρι της Τετάρτης (07/01), οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι είχαν καταλάβει ένα ακόμα πετρελαιοφόρο το οποίο συνδέεται με τη Βενεζουέλα, αυτή τη φορά στην Καραϊβική.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, καταγράφηκε η «κινηματογραφική» επιχείρηση για την κατάληψη του πλοίου «Sophia» από τις αμερικανικές δυνάμεις.

In two predawn operations today, the Coast Guard conducted back-to-back meticulously coordinated boarding of two “ghost fleet” tanker ships— one in the North Atlantic Sea and one in international waters near the Caribbean. Both vessels —the Motor Tanker Bella I and the Motor… pic.twitter.com/EZlHEtcufX — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 7, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αμερικανικής διοίκησης δυνάμεων Νότου, οι ΗΠΑ «συνέλαβαν» το πλοίο M/T Sophia, το οποίο είχε υποβληθεί σε κυρώσεις, σε διεθνή ύδατα και το συνοδεύουν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Σε μια επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε πριν από την αυγή σήμερα το πρωί, το Υπουργείο Άμυνας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, συνέλαβε χωρίς περιστατικά ένα απάτριδο, υποβληθέν σε κυρώσεις, πετρελαιοφόρο», ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident.



The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk — U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026

