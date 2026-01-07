Χέγκσεθ για κατάληψη πετρελαιοφόρου: «Σε πλήρη ισχύ» ο αποκλεισμός του πετρελαίου της Βενεζουέλας

Φωτογραφία που δημοσίευσε η διοίκηση δυνάμεων Ευρώπης των ΗΠΑ στο X, για την κατάληψη του πετρελαιοφόρου Marinera στον Βόρειο Ατλαντικό.

Ανάρτηση για την κατάληψη του πετρελαιοφόρου με ρωσική σημαία την Τετάρτη (07/01) έκανε στην προσωπική του σελίδα στο Χ (Twitter) ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, δηλώνοντας ότι οι κυρώσεις των ΗΠΑ βρίσκονται σε «πλήρη ισχύ οπουδήποτε στον κόσμο».

Ο κ. Χέγκσεθ, αναδημοσιεύοντας ανάρτηση της στρατιωτικής διοίκησης Ευρώπης των ΗΠΑ, έγραψε πως «ο αποκλεισμός του πετρελαίου της Βενεζουέλας που υπόκειται σε κυρώσεις και είναι παράνομο παραμένει σε ΠΛΗΡΗ ΙΣΧΥ — οπουδήποτε στον κόσμο».

The blockade of sanctioned and illicit Venezuelan oil remains in FULL EFFECT — anywhere in the world. https://t.co/iTPUWqrFiB — Pete Hegseth (@PeteHegseth) January 7, 2026

Σύμφωνα με την εφημερίδα «I» της Βρετανίας, στην επιχείρηση των ΗΠΑ για την κατάληψη του πετρελαιοφόρου «Marinera» συμμετείχαν αεροσκάφη της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF).

Καταδίωξη δύο εβδομάδων

Οι ΗΠΑ κατέλαβαν το πετρελαιοφόρο στον Βόρειο Ατλαντικό σε μια επιχείρηση υψηλού κινδύνου μετά από καταδίωξη που διήρκεσε περισσότερο από δύο εβδομάδες, αφού η Μόσχα φέρεται να κινήθηκε για να προστατεύσει το πλοίο στέλνοντας ένα υποβρύχιο.

Ο ρωσικός κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RT δημοσίευσε δύο θολές φωτογραφίες που δείχνουν ένα ελικόπτερο να πλησιάζει το δεξαμενόπλοιο, λέγοντας ότι μια επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

‼️ BREAKING: Special Forces, working with the U.S. Coast Guard, successfully boarded the Russian-flagged, Iranian-linked oil tanker Marinera in the North Atlantic, Reuters reports. pic.twitter.com/cu0Ans7Pno — Digital Gal (@DigitalGalX) January 7, 2026

Το Reuters, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, επιβεβαίωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ προσπαθούσαν να επιβιβαστούν στο πλοίο, ενώ Αμερικανός αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας, επιβεβαίωσε στο Associated Press ότι οι αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε πετρελαιοφόρο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα στον Βόρειο Ατλαντικό, αφού το καταδίωξαν για εβδομάδες.

(Στρατιωτικές δυνάμεις, πιθανώς αμερικανικές, προσπαθούν να επιβιβαστούν στο ρωσικό πολιτικό δεξαμενόπλοιο «Marinera» - Το RT έχει αποκτήσει την πρώτη αποκλειστική οπτική επιβεβαίωση της απόπειρας επιβίβασης).

Το δεξαμενόπλοιο, Marinera, ταξίδευε από το Ιράν στη Βενεζουέλα, αλλά γύρισε πίσω στον Ατλαντικό αφού προσπάθησε να αποφύγει τον αποκλεισμό των ΗΠΑ που στόχευε πετρελαιοφόρα που επλήγησαν από κυρώσεις που λειτουργούσαν κοντά στα ύδατα της Βενεζουέλας.

Τις 24 ώρες που προηγήθηκαν της επιχείρησης, παρατηρήθηκαν πολλαπλές πτήσεις επιτήρησης πάνω από το σκάφος, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών από αμερικανικές βάσεις στην Ισλανδία και αεροσκαφών RAF Rivet Joint και P-8 Poseidon από το Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία είναι ικανά να ανιχνεύουν υποβρύχια.

Τον Δεκέμβριο, το πλήρωμα απέκρουσε μια απόπειρα επιβίβασης των ΗΠΑ κοντά στη Βενεζουέλα.

Η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου πιθανότατα θα επιβαρύνει τις σχέσεις των ΗΠΑ με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, σε μια ευαίσθητη στιγμή καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Στο πλοίο επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ το 2024 για φερόμενο λαθρεμπόριο φορτίου για εταιρεία που συνδέεται με τη λιβανέζικη μαχητική ομάδα Χεζμπολάχ.

