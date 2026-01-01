Παρέμβαση Ρωσίας στις ΗΠΑ για το πετρελαιοφόρο: Ζητά να σταματήσει την καταδίωξη

Την αντίδραση της Ρωσίας προκάλεσε η καταδίωξη του πετρελαιοφόρου που κατευθυνόταν προς την Βενεζουέλα από τις αμερικανικές δυνάμεις, με τη Μόσχα να ζητά από τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις ενέργειές τους.

Η Ρωσία υπέβαλε επίσημο διπλωματικό αίτημα, όπως μετέδωσαν την Πέμπτη (1/1) οι New York Times, επικαλούμενοι δύο άτομα που με γνώση του θέματος.

Υπενθυμίζεται ότι, αμερικανικές δυνάμεις καταδιώκουν εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες το δεξαμενόπλοιο, που κατονομάστηκε από την εξειδικευμένη εταιρεία TankerTrackers ως το Bella 1, χωρίς να το έχουν κατασχέσει.

Μάλιστα, οι ΗΠΑ επέβαλαν την Τετάρτη (31/12) κυρώσεις ενάντια σε τέσσερις εταιρείες που, όπως ανέφεραν, δραστηριοποιούνται στον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας, καθώς και σε συνδεδεμένα πετρελαιοφόρα, καθώς η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει την πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικόλας Μαδούρο.