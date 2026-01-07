Νέα κατάληψη πετρελαιοφόρου από τις ΗΠΑ: Πλέει προς Αμερική το πλοίο «Sophia» - Βίντεο

Μετά την επιχείρηση για την κατάληψη του πετρελαιοφόρου «Marinera», το οποίο φέρει ρωσική σημαία, στον Βόρειο Ατλαντικό το μεσημέρι της Τετάρτης (07/01), οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι είχαν καταλάβει ένα ακόμα πετρελαιοφόρο το οποίο συνδέεται με τη Βενεζουέλα, αυτή τη φορά στην Καραϊβική

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αμερικανικής διοίκησης δυνάμεων Νότου, οι ΗΠΑ «συνέλαβαν» το πλοίο M/T Sophia, το οποίο είχε υποβληθεί σε κυρώσεις, σε διεθνή ύδατα και το συνοδεύουν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Σε μια επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε πριν από την αυγή σήμερα το πρωί, το Υπουργείο Άμυνας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, συνέλαβε χωρίς περιστατικά ένα απάτριδο, υποβληθέν σε κυρώσεις, πετρελαιοφόρο», ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident.



