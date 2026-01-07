Μόσχα: Η πρώτη αντίδραση για την κατάσχεση του ρωσικού δεξαμενόπλοιου από τις ΗΠΑ

Η Ρωσία αντιδρώντας στην κατάσχεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεξαμενόπλοιου υπό ρωσική σημαία που έπλεε στον Ατλαντικό, είπε πως συνιστά παραβίαση του θαλάσσιου δικαίου.

«Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, στα ανοικτά ύδατα ισχύει η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί βία κατά πλοίων που είναι νομίμως νηολογημένα στις δικαιοδοσίες άλλων κρατών», ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του.

Όπως σημείωσε, η επικοινωνία με το πλοίο Marinera διεκόπη μετά την επιβίβαση σε αυτό αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου για την Οικοδόμηση της Ρωσίας, Αντρέι Κλίσας, χαρακτήρισε την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου ως κατάφωρη πειρατεία.

Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών απαιτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες να διασφαλίσουν ανθρώπινη και αξιοπρεπή μεταχείριση των Ρώσων πολιτών στο πλοίο Mariner και να σεβαστούν τα δικαιώματα τους.