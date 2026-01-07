Ρωσία: «Πειρατεία» η κατάληψη του δεξαμενόπλοιου από τις ΗΠΑ καταγγέλει ανώτερος βουλευτής

Ο ανώτερος Ρώσος βουλευτής Αντρέι Κλίσας, που εκπροσωπεί το κυβερνών κόμμα «Ενιαία Ρωσία», δήλωσε ότι η κατάληψη του υπό ρωσική σημαία δεξαμενοπλοίου ήταν μια ενέργεια εντελώς πειρατική, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Οι ΗΠΑ προχώρησαν την Τετάρτη (07/01) στην κατάληψη του πετρελαιοφόρου «Marinera» το οποίο φέρει ρωσική σημαία, έπειτα από καταδίωξη εβδομάδων στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Το υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι έχασε κάθε επαφή με το δεξαμενόπλοιο, Marinera, μόλις οι δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ επιβιβάστηκαν σε αυτό.

Η Ρωσία απαίτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να διασφαλίσουν ανθρώπινη και αξιοπρεπή μεταχείριση των πολιτών της που επιβαίνουν στο υπό ρωσική σημαία πετρελαιοφόρο που κατελήφθη από τις αμερικανικές δυνάμεις στον Ατλαντικό Ωκεανό και την ταχεία επιστροφή τους στην πατρίδα τους, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο το υπουργείο Εξωτερικών.

