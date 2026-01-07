Βρετανικά αεροσκάφη της RAF συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσχεσης ρωσικού δεξαμενόπλοιου

Αεροσκάφη της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Βρετανίας (RAF) συμμετείχαν στην αμερικανική επιχείρηση για την κατάσχεση δεξαμενόπλοιου υπό ρωσική σημαία στον Βόρειο Ατλαντικό, μετέδωσε την Τετάρτη η βρετανική εφημερίδα "i".

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, βρετανικές αεροπορικές βάσεις χρησιμοποιήθηκαν ως σημεία απογείωσης για αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (U.S. European Command) επιβεβαίωσε ότι οι δυνάμεις της πραγματοποίησαν επιχείρηση επιβίβασης στο δεξαμενόπλοιο Marinera, το οποίο παρακολουθούνταν στενά από ρωσικό υποβρύχιο.

Το ελικόπτερο “Killer Egg” χρησιμοποιήθηκε επίσης στην επιχείρηση στη Βενεζουέλα Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Το δεξαμενόπλοιο έχει τεθεί υπό έλεγχο και βρίσκεται πλέον υπό αμερικανική κράτηση μετά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς το πλοίο έπλεε ανοιχτά των βρετανικών υδάτων, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο NBC News.

‼️ BREAKING: Special Forces, working with the U.S. Coast Guard, successfully boarded the Russian-flagged, Iranian-linked oil tanker Marinera in the North Atlantic, Reuters reports. pic.twitter.com/cu0Ans7Pno — Digital Gal (@DigitalGalX) January 7, 2026

Οι ΗΠΑ κατάσχουν δεύτερο δεξαμενόπλοιο

Λίγο μετά την είδηση ​​της κατάσχεσης του ρωσικής σημαίας πετρελαιοφόρου που έπλεε μεταξύ Ισλανδίας και Σκωτίας, έγινε επίσης γνωστό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέλαβαν και ένα δεύτερο πλοίο που είχε υποστεί κυρώσεις, το M/T Sophia, στην Καραϊβική Θάλασσα.

Το πλοίο κατελήφθη σε διεθνή ύδατα και συνοδεύεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε την Τετάρτη η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ.«Σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, το Υπουργείο Πολέμου, σε συντονισμό με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, συνέλαβε ένα απάτριδο, εγκεκριμένο, μηχανοκίνητο δεξαμενόπλοιο σκοτεινού στόλου χωρίς κανένα περιστατικό», ανέφερε ο στρατός.