Βρετανικά αεροσκάφη της RAF συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσχεσης ρωσικού δεξαμενόπλοιου

Το δεξαμενόπλοιο κατασχέθηκε «για παραβιάσεις των αμερικανικών κυρώσεων»

Newsbomb

Βρετανικά αεροσκάφη της RAF συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσχεσης ρωσικού δεξαμενόπλοιου
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αεροσκάφη της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Βρετανίας (RAF) συμμετείχαν στην αμερικανική επιχείρηση για την κατάσχεση δεξαμενόπλοιου υπό ρωσική σημαία στον Βόρειο Ατλαντικό, μετέδωσε την Τετάρτη η βρετανική εφημερίδα "i".

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, βρετανικές αεροπορικές βάσεις χρησιμοποιήθηκαν ως σημεία απογείωσης για αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (U.S. European Command) επιβεβαίωσε ότι οι δυνάμεις της πραγματοποίησαν επιχείρηση επιβίβασης στο δεξαμενόπλοιο Marinera, το οποίο παρακολουθούνταν στενά από ρωσικό υποβρύχιο.

Το ελικόπτερο “Killer Egg” χρησιμοποιήθηκε επίσης στην επιχείρηση στη Βενεζουέλα Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Το δεξαμενόπλοιο έχει τεθεί υπό έλεγχο και βρίσκεται πλέον υπό αμερικανική κράτηση μετά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς το πλοίο έπλεε ανοιχτά των βρετανικών υδάτων, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο NBC News.

Οι ΗΠΑ κατάσχουν δεύτερο δεξαμενόπλοιο

Λίγο μετά την είδηση ​​της κατάσχεσης του ρωσικής σημαίας πετρελαιοφόρου που έπλεε μεταξύ Ισλανδίας και Σκωτίας, έγινε επίσης γνωστό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέλαβαν και ένα δεύτερο πλοίο που είχε υποστεί κυρώσεις, το M/T Sophia, στην Καραϊβική Θάλασσα.

Το πλοίο κατελήφθη σε διεθνή ύδατα και συνοδεύεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε την Τετάρτη η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ.«Σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, το Υπουργείο Πολέμου, σε συντονισμό με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, συνέλαβε ένα απάτριδο, εγκεκριμένο, μηχανοκίνητο δεξαμενόπλοιο σκοτεινού στόλου χωρίς κανένα περιστατικό», ανέφερε ο στρατός.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:09ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Η πρώτη αντίδραση για την κατάσχεση του ρωσικού δεξαμενόπλοιου από τις ΗΠΑ

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που γυναίκα αστυνομικός πυροβολεί στον αέρα σε γλέντι - Ερευνούν το περιστατικό οι Αρχές

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Αδιέξοδο για τις λαϊκές αγορές: Φόροι, κόστος και πρόστιμα «πνίγουν» τους παραγωγούς - Τι λένε στο Newsbomb

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσος μεγιστάνας νεκρός σε συντριβή ελικοπτέρου - Μπλέχτηκε σε καλώδια

16:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αμφιβάλλω ότι το ΝΑΤΟ θα στεκόταν στο πλευρό μας αν το χρειαζόμασταν πραγματικά

16:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Βγαίνει μπροστά ο Αταμάν: «Αν δεν κατακτήσουμε Euroleague ή πρωτάθλημα, θα φύγω απ’ την Aθήνα»

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανικά αεροσκάφη της RAF συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσχεσης ρωσικού δεξαμενόπλοιου

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Οι 6 νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Ζητώ συγγνώμη, το παιδί μου θα πληρώσει, λέει η μάνα του 16χρονου που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Νέα κατάληψη πετρελαιοφόρου από τις ΗΠΑ: Πλέει προς Αμερική το πλοίο «Sophia» - Βίντεο

16:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Το αδιανόητο alley oop κάρφωμα του ΛεΜπρόν Τζέιμς απέναντι στους Πέλικανς - Βίντεο

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αρκουδάκι έκανε βόλτα σε δρόμο και σταμάτησε για να φάει γαριδάκια

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Δεν αυξήσαμε τις εξαγωγές πετρελαίου στην Κούβα λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Υπουργός Πολέμου ΗΠΑ για κατάληψη ρωσικού πετρελαιοφόρου: «Σε πλήρη ισχύ» ο αποκλεισμός του πετρελαίου της Βενεζουέλας

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Καμπανάκι από τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο: Πάλι πέσαμε σε σεισμική «άπνοια»

16:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Πουλούσε ναρκωτικά από διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης - Τρεις συλλήψεις

16:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό με βαρομετρικό από τα Βαλκάνια και την Αδριατική - Πότε «χτυπούν»

16:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κέλλυ: Μια σύγχρονη, αυτοσαρκαστική και συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης

15:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στην «κορυφή» ο Καποδίστριας - Έχει κόψει σχεδόν 400.000 εισιτήρια σε μόλις δύο εβδομάδες

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Καταδίωξη στον Βόρειο Ατλαντικό: Οι ΗΠΑ κατέλαβαν ρωσικό τάνκερ - Η στιγμή που επιβιβάζονται οι αμερικανικές δυνάμεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:53ΚΟΣΜΟΣ

Καταδίωξη στον Βόρειο Ατλαντικό: Οι ΗΠΑ κατέλαβαν ρωσικό τάνκερ - Η στιγμή που επιβιβάζονται οι αμερικανικές δυνάμεις

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Συγκίνησε τον Βόλο η 9χρονη Αποστολία που βούτηξε στα παγωμένα νερά για τον σταυρό

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο» στον 30χρονο που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Ευχάριστα νέα για τον Λάμπρο Θεοτοκάτο - Αποσωληνώθηκε σε κλινική των Παρισίων

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Σε σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό ζούσε ο 16χρονος που χτύπησε θανάσιμα τον 17χρονο

13:54LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν με απασχόλησε ποτέ το να κάνω παιδί, πάντα με ενδιέφερε η δουλειά μου»

14:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εντολή από Άρειο Πάγο στους Εισαγγελείς: «Παρακαλείσθε για άμεση παρέμβαση μαζί με αστυνομία όπου οι αγρότες κλείνουν την κυκλοφορία»

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη στο Νόρφολκ: Εντοπίστηκε σπάνια πολεμική σάλπιγγα από την Εποχή του Σιδήρου

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Νέα κατάληψη πετρελαιοφόρου από τις ΗΠΑ: Πλέει προς Αμερική το πλοίο «Sophia» - Βίντεο

14:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Οι μισοί ετοιμάζεστε να πάτε στον Αλέξη, από πού κι ως πού μου κουνάτε το δάχτυλο;» - Το οργισμένο τηλεφώνημα Φαραντούρη - Φάμελλου

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Ζητώ συγγνώμη, το παιδί μου θα πληρώσει, λέει η μάνα του 16χρονου που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο

12:46ΕΛΛΑΔΑ

«Βολές» Ασλανίδη κατά Καρυστιανού: Κανείς συγγενής δεν είναι μαζί της

22:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Καλαϊτζάκης: «Από την πρώτη μέρα ο Αταμάν μας είπε πως θα πάρουμε την Euroleague»

12:23WHAT THE FACT

Το γενετικό «κλειδί» της μακροζωίας: Τι αποκάλυψε το DNA γυναίκας που έζησε 117 χρόνια

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αρκουδάκι έκανε βόλτα σε δρόμο και σταμάτησε για να φάει γαριδάκια

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη… στα ύψη: Ανέβηκαν στο πιο ψηλό σημείο του Optus Stadium στο Περθ

18:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Περιπλέκεται το μυστήριο - Δεν ήταν μόνο οι ραδιοσυχνότητες το πρόβλημα, παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες και σε άλλα συστήματα

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Καμπανάκι από τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο: Πάλι πέσαμε σε σεισμική «άπνοια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ