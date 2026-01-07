Λευκός Οίκος: Σε δίκη παραπέμπεται το πλήρωμα του καταληφθέντος ρωσικού δεξαμενόπλοιου

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης (07/01) ότι το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου με ρωσική σημαία που κατελήφθη από τις αμερικανικές δυνάμεις στον Βόρειο Ατλαντικό σήμερα θα παραπεμφθεί σε δίκη, προκαλώντας την οργή της Μόσχας, η οποία είχε καλέσει την Ουάσινγκτον να επιδείξει «ανθρωπισμό» και να φερθεί με αξιοπρέπεια προς τους πολίτες της που βρίσκονταν στο σκάφος.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ, το δεξαμενόπλοιο «Marinera» μετέφερε παράνομα πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, παραβιάζοντας τις αμερικανικές κυρώσεις, ενώ αποτελούσε μέρος του σκιώδους στόλου του Καράκας.

Νωρίτερα σήμερα, ο ανώτερος Ρώσος βουλευτής Αντρέι Κλίσας, που εκπροσωπεί το κυβερνών κόμμα «Ενιαία Ρωσία», δήλωσε ότι η κατάληψη του υπό ρωσική σημαία δεξαμενοπλοίου ήταν μια ενέργεια εντελώς πειρατική, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Το υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι έχασε κάθε επαφή με το δεξαμενόπλοιο, Marinera, μόλις οι δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ επιβιβάστηκαν σε αυτό.

