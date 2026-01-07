Επιστροφή της πτήσης Αθήνα - Ιωάννινα λόγω ισχυρής καταιγίδας

Ακυρώθηκε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών η πτήση από την Αθήνα με τελικό προορισμό τα Ιωάννινα καθώς το αεροσκάφος δεν κατάφερε να προσγειωθεί.

Φτάνοντας πάνω από τον Αμβρακικό και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν, το αεροπλάνο αναγκάστηκε να κάνει… στροφή και να επιστρέψει στο «Ελ. Βενιζέλος», όπως αναφέρει το epirus post.gr.

Δεκάδες επιβάτες δεν κατάφεραν να φτάσουν στα Ιωάννινα και πολλοί άλλοι έμειναν στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων αναζητώντας πλέον τρόπο να ταξιδέψουν οδικώς ή να διανυκτερεύσουν στην πόλη.