Επιστροφή της πτήσης Αθήνα - Ιωάννινα λόγω ισχυρής καταιγίδας

Το αεροπλάνο δεν κατάφερε να προσγειωθεί λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και επέστρεψε στο «Ελ. Βενιζέλος» 

Newsbomb

Επιστροφή της πτήσης Αθήνα - Ιωάννινα λόγω ισχυρής καταιγίδας

Αεροπλάνο της Air Iberia

AP
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακυρώθηκε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών η πτήση από την Αθήνα με τελικό προορισμό τα Ιωάννινα καθώς το αεροσκάφος δεν κατάφερε να προσγειωθεί.

Φτάνοντας πάνω από τον Αμβρακικό και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν, το αεροπλάνο αναγκάστηκε να κάνει… στροφή και να επιστρέψει στο «Ελ. Βενιζέλος», όπως αναφέρει το epirus post.gr.

Δεκάδες επιβάτες δεν κατάφεραν να φτάσουν στα Ιωάννινα και πολλοί άλλοι έμειναν στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων αναζητώντας πλέον τρόπο να ταξιδέψουν οδικώς ή να διανυκτερεύσουν στην πόλη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:46ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που πράκτορας της ICE πυροβολεί και σκοτώνει γυναίκα οδηγό - Σκληρό βίντεο

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Διήμεροι αποκλεισμοί στα σύνορα: Κλιμάκωση αποφάσισαν τα μπλόκα των αγροτών στα τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: 48ωρος αποκλεισμός στα διόδια Μαλγάρων - «Δεν ικανοποιήθηκε κανένα αίτημά μας»

21:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στην Τότεναμ: «Έφυγε» από τη ζωή ο Μάρτιν Τσίβερς

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδός περιγράφει στο Newsbomb τον ψυχρό χειμώνα: «Χιονοθύελλα και δρόμοι χωρίς τραμ» - Δείτε βίντεο

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεαρός κυκλοφορούσε γυμνός στους δρόμους

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη influencer πέθανε μετά από αισθητική επέμβαση αυξητικής γλουτών

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Ήχησε το 112 - «Προσοχή στις μετακινήσεις»

20:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Διαγνώστηκε με καρκίνο ο «μύθος» του αγγλικού ποδοσφαίρου, Κέβιν Κίγκαν

20:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για μπλόκα: «Ο πρωθυπουργός θα δεχθεί αντιπροσωπεία αγροτών μόνο αν εκπροσωπεί το σύνολο»

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: 48ωρο «μπλακ άουτ» στην Ιόνια Οδό αποφάσισαν στο μπλόκο Αγγελόκαστρου στην Αιτωλοακαρνανία

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Επιστροφή της πτήσης Αθήνα - Ιωάννινα λόγω ισχυρής καταιγίδας

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Economist: Οι ΗΠΑ συζητούν να προσφέρουν στη Γροιλανδία μια συμφωνία «Cofa»

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή αυτοκινήτου στη Μιχαλακοπούλου - Χρειάστηκε απεγκλωβισμός του οδηγού

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Ελπιδοφόρος: Κορυφαία στιγμή για την Ομογένεια ο εορτασμός των 120 χρόνων στο Τάρπον Σπρινγκς

20:34LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Μία γυναίκα ανάμεσα σε Κουράκο και Αριάδνη

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: 14 μπλόκα ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από τον Άλιμο

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ λένε ότι θα συζητήσουν την κυριότητα της Γροιλανδίας με τη Δανία την επόμενη εβδομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:46LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδός περιγράφει στο Newsbomb τον ψυχρό χειμώνα: «Χιονοθύελλα και δρόμοι χωρίς τραμ» - Δείτε βίντεο

20:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Διαγνώστηκε με καρκίνο ο «μύθος» του αγγλικού ποδοσφαίρου, Κέβιν Κίγκαν

19:49ΕΛΛΑΔΑ

«Κόβεται στα δύο» η χώρα - 48ωρο αποκλεισμό στα Τέμπη αποφάσισαν οι αγρότες

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Το βαρύ ποινικό παρελθόν του δράστη - «Τα παιδιά μεγάλωναν μόνα τους, με λίγη βοήθεια από τους παππούδες», λέει συγγενής του 16χρονης

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αρκουδάκι έκανε βόλτα σε δρόμο και σταμάτησε για να φάει γαριδάκια

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Ήχησε το 112 - «Προσοχή στις μετακινήσεις»

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Λαϊκές αγορές: Αναστέλλεται η απεργία των παραγωγών - Θα λειτουργήσουν κανονικά από Παρασκευή

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς για το κόμμα Καρυστιανού: «Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή»

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη στο Νόρφολκ: Εντοπίστηκε σπάνια πολεμική σάλπιγγα από την Εποχή του Σιδήρου

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που γυναίκα αστυνομικός πυροβολεί στον αέρα σε γλέντι - Ερευνούν το περιστατικό οι Αρχές

14:44ΚΟΣΜΟΣ

«Βίβλος» αποκαλύπτει χρονοδιάγραμμα για την τελευταία ημέρα της ανθρωπότητας πριν τη θεϊκή κρίση

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεαρός κυκλοφορούσε γυμνός στους δρόμους

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Η πρώτη αντίδραση για την κατάσχεση του ρωσικού δεξαμενόπλοιου από τις ΗΠΑ

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη influencer πέθανε μετά από αισθητική επέμβαση αυξητικής γλουτών

20:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για μπλόκα: «Ο πρωθυπουργός θα δεχθεί αντιπροσωπεία αγροτών μόνο αν εκπροσωπεί το σύνολο»

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι γνωρίζουμε για τα δύο τάνκερ που κατασχέθηκαν από τις ΗΠΑ

18:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Περιπλέκεται το μυστήριο - Δεν ήταν μόνο οι ραδιοσυχνότητες το πρόβλημα, παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες και σε άλλα συστήματα

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη… στα ύψη: Ανέβηκαν στο πιο ψηλό σημείο του Optus Stadium στο Περθ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ