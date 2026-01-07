«Πώς είναι δυνατόν;»: Οι Βερολινέζοι απαιτούν απαντήσεις για το σαμποτάζ και το μπλακ άουτ

Η εμπρηστική επίθεση που άφησε τμήματα της γερμανικής πρωτεύουσας στο σκοτάδι για μέρες προκαλεί οργή για την ανασφάλεια των υποδομών

Μία εμπρηστική επίθεση το περασμένο Σάββατο, την ευθύνη της οποίας ανέλαβαν αριστεροί αναρχικοί, είχε ως συνέπεια να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα περίπου 45.000 νοικοκυριά, σχεδόν 2.000 επιχειρήσεις, τέσσερα νοσοκομεία, 74 οίκοι ευγηρίας, 20 σχολεία και ένα σημαντικό κομμάτι του δικτύου δημόσιων συγκοινωνιών στο νοτιοδυτικό τμήμα της γερμανικής πρωτεύουσας.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ανέλαβαν την ποινική έρευνα για τους σαμποτέρ, Vulkangruppe (Ομάδα Ηφαιστείου), οι οποίοι δήλωσαν ότι στόχος τους ήταν να «κόψουν το ρεύμα από τους εξουσιαστές» και να επισημάνουν την υπερβολική εξάρτηση της Γερμανίας από τα ορυκτά καύσιμα. Εκτός από μερικά ίχνη που άφησαν στο χιόνι, οι ερευνητές παραδέχονται ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν πολλά στοιχεία.

Το πρωί της Τετάρτης τα υπόλοιπα 20.000 νοικοκυριά και 850 επιχειρήσεις που εξακολουθούσαν να μην έχουν θέρμανση ή ζεστό νερό επανασυνδέθηκαν τελικά. Αλλά πολλοί Γερμανοί εξακολουθούν να αισθάνονται ότι δεν έχουν απαντήσεις σε τρία ζωτικά ερωτήματα: ποιος ήταν υπεύθυνος, πώς θα μπορούσαν οι υποδομές της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης να αποδειχθούν τόσο ευάλωτες και πώς μπορούν οι αρχές να αποτρέψουν μια τέτοια επίθεση από το να συμβεί ξανά;

Ο Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος ήρθε σε βοήθεια χιλιάδων αυτή την εβδομάδα, έχει οδηγήσει σε επείγουσες εκκλήσεις για περισσότερες επενδύσεις στην εγχώρια πολιτική προστασία και την ανακούφιση από καταστροφές.

Αυτή την εβδομάδα τα μέλη του ήταν μεταξύ εκείνων που μοίραζαν θερμικές φιάλες και μπάρες μούσλι στους κατοίκους. Ο στρατός εισήχθη για να διανείμει ντίζελ σε κλινικές που λειτουργούσαν γεννήτριες έκτακτης ανάγκης και να βοηθήσει στις επισκευές.

Όταν η γερουσιαστής ενέργειας και οικονομίας του Βερολίνου, Franziska Giffey, εμφανίστηκε τη Δευτέρα για να δει η ίδια τις επιπτώσεις, δεν μπορούσε να κρύψει την αμηχανία της. Είπε ότι η επίθεση ήταν ένα «σοβαρό πλήγμα σε κρίσιμες υποδομές», περιγράφοντας πώς οι δράστες είχαν βάλει φωτιά σε μια γέφυρα που μετέφερε καλώδια υψηλής τάσης και πιθανότατα είχαν χρησιμοποιήσει δημόσιους χάρτες για να επιλέξουν την τοποθεσία τους.

Ο Manuel Atug, ιδρυτής της AG Kritis, μιας ανεξάρτητης ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων για τις υποδομές ζωτικής σημασίας, είπε ότι η οργάνωσή του είχε επανειλημμένα προειδοποιήσει για ελλείψεις στο σύστημα, για έλλειψη σχεδιασμού για να διασφαλιστεί ότι τα δίκτυα – είτε πρόκειται για ηλεκτρική ενέργεια, νερό ή κυβερνοχώρο – υποστηρίζονται έτσι ώστε να μην μπορούν να αποτύχουν λόγω ενός γεγονότος όπως μια εμπρηστική επίθεση.

Σε όλο το Βερολίνο υπήρξε μια έκρηξη καλής θέλησης προς εκείνους που έχασαν την εξουσία. Ξενοδοχεία και ιδιώτες, καθώς και βιβλιοθήκες, πισίνες, κινηματογράφοι και μουσεία, άνοιξαν τις πόρτες τους.

Το Zehlendorf είναι γνωστό ως ένα εύπορο μέρος του Βερολίνου, που φιλοξενεί πρεσβευτές, αστέρες της ποπ και ηγέτες επιχειρήσεων, καθώς και απλούς Γερμανούς. Η Vulkangruppe αν ζήτησε συγγνώμη από απλούς ανθρώπους, όπως συνταξιούχους οι οποίοι ταλαιωρήθηκαν και έπρεπε να μείνουν με φίλους για μέρες, μάλλον δεν έπεισε για τις προθέσεις της.

