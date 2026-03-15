Ηράκλειο: Τα πρώτα στοιχεία της νεκροψίας-νεκροτομής στο τεσσάρων μηνών βρέφος που έχασε τη ζωή του

Παθολογικά φαίνεται πως ήταν τα αίτια θανάτου του τεσσάρων μηνών βρέφους που έχασε τη ζωή του σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, τα αρχικά δείγματα φάση της νεκροψίας–νεκροτομής, έδειξαν ότι ο θάνατος πιθανόν οφείλεται σε παθολογικούς λόγους, ωστόσο η διαδικασία διερεύνησης παραμένει ανοιχτή, καθώς απαιτούνται περαιτέρω εξετάσεις για να διαπιστωθούν με βεβαιότητα τα ακριβή αίτια. Οι τελικές απαντήσεις θα δοθούν όταν ολοκληρωθούν και οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, όταν η μητέρα του μωρού, μόλις αντιλήφθηκε ότι το παιδί της δεν είχε αισθήσεις, πανικοβλήθηκε και το πήρε αμέσως στην αγκαλιά της, βγαίνοντας από το σπίτι και ζητώντας βοήθεια από γείτονες.

Λίγη ώρα αργότερα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

