Ζιμπάμπουε: Μαύροι ρινόκεροι επέστρεψαν στο φυσικό τους περιβάλλον έπειτα από 35 χρόνια

Ένα εθνικό πάρκο της Ζιμπάμπουε, απ’ όπου είχαν απομακρυνθεί όλοι οι μαύροι ρινόκεροι πριν από σχεδόν 35 χρόνια για να σωθούν από τους λαθροκυνηγούς, ανακοίνωσε σήμερα ότι επανεισήγαγε 17 απογόνους του είδους, με σκοπό να το σώσει από το χείλος της εξαφάνισης.

Τα παχύδερμα, τα οποία μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο εθνικό πάρκο Ματουσαντόνα αυτήν την εβδομάδα, είναι όλα παιδιά και εγγόνια εκείνων των μαύρων ρινόκερων που αναγκάστηκαν να μεταφερθούν από την χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 1990. «Τους επανεισάγουμε στο φυσικό περιβάλλον τους» είπε ο διαχειριστής του πάρκου, Μάικλ Πέλχαμ.

Είναι η πρώτη φορά στην Αφρική που υλοποιείται ένα τέτοιο πρόγραμμα διάσωσης ζώων που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.

Μαύροι ρινόκεροι επέστρεψαν στο φυσικό τους περιβάλλον

Η λαθροθηρία του 1990

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μέσα σε έναν χρόνο, οι λαθροθήρες που κυνηγούσαν τους ρινόκερους για να πάρουν τα κέρατά τους για τις υποτιθέμενες αφροδισιακές τους ιδιότητες, μείωσαν τον πληθυσμό τους στο Ματουσαντόντα από τα 250 στα 16 ζώα, εξήγησε ο Πέλχαμ. Έτσι, λόγω της ευρείας διάδοσης της λαθροθηρίας στη χώρα, ο συνολικός αριθμός των μαύρων ρινόκερων στην κοιλάδα του Ζαμβέζη ποταμού μειώθηκε από τα 3.500 στα 400 ζώα.

Μαύροι ρινόκεροι επέστρεψαν στο φυσικό τους περιβάλλον

«Υπό αυτές τις συνθήκες, φοβηθήκαμε ότι θα χάναμε όλη τη γενετική κληρονομιά τους και για τον λόγο αυτό τα ζώα που επέζησαν μετακινήθηκαν αλλού», είπε ο Πέλχαμ. Τα περισσότερα στάλθηκαν σε άλλα πάρκα στη Ζιμπάμπουε και κάποια από αυτά βρήκαν το νέο τους σπίτι στην Αυστραλία και το Τέξας.

Μαύροι ρινόκεροι επέστρεψαν στο φυσικό τους περιβάλλον

«Κάποια από τα ζώα που απομακρύναμε από το Ματουσαντόνα στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ζουν ακόμη, αλλά είναι πολύ γέρικα για να επιστρέψουν και πάλι εδώ. Έτσι, φέραμε τους απόγονούς τους», σημείωσε ο Πέλχαμ.

Ο ίδιος εξήγησε ότι τα κέρατα των ζώων έχουν κοπεί για να μην πέσουν και αυτά θύματα των λαθροθήρων. Για τη φύλαξή τους επιστρατεύονται νέες τεχνολογίες, όπως μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πομποί παρακολούθησης. Ακόμη 20 ρινόκεροι αναμένεται να μεταφερθούν του χρόνου.

Μαύροι ρινόκεροι επέστρεψαν στο φυσικό τους περιβάλλον

Το 1970, υπήρχαν περίπου 65.000 μαύροι ρινόκεροι σε όλον τον κόσμο. Μέσα σε 20 μόλις χρόνια ο πληθυσμός τους μειώθηκε στα 2.300 ζώα, σύμφωνα με το Διεθνές Ίδρυμα Ρινόκερων. Σήμερα, χάρη στις εντατικές προσπάθειες καταπολέμησης της λαθροθηρίας, έχει αυξηθεί και πάλι, στα 6.800 ζώα.