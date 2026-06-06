Χανιά: Νέα σύλληψη οδηγού ταξί - Χρέωνε παράνομα διπλή ταρίφα στους επιβάτες

Κλιμακώνεται η κόντρα των ταξί με τους οδηγούς βαν

Snapshot Συνελήφθη 49χρονος οδηγός ταξί στα Χανιά για παράνομη χρέωση διπλής ταρίφας σε επιβάτες.

Η σύλληψη έγινε μετά από έλεγχο της Τροχαίας στην περιοχή των Δικαστηρίων.

Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για υπερκοστολόγηση των διαδρομών.

Την προηγούμενη εβδομάδα είχαν γίνει δύο ακόμη συλλήψεις οδηγών ταξί για παρόμοια αδικήματα. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη οδηγού ταξί προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά το βράδυ της Παρασκευής, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των Δικαστηρίων.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ο 49χρονος επαγγελματίας οδηγός χρέωνε παράνομα διπλή ταρίφα σε επιβάτες, αυξάνοντας αδικαιολόγητα το κόστος των διαδρομών.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του και σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

Υπενθυμίζεται πως την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν δύο ακόμη συλλήψεις οδηγών ταξί για υπερκοστολόγηση κομίστρων σε πελάτες.

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