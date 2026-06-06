Πάτρα: Τροχαίο με δικυκλιστή στο κέντρο – Τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση με ΙΧ

Snapshot Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη διασταύρωση Αγίου Ανδρέου και Πατρέως στην Πάτρα.

Ο οδηγός ΙΧ είχε ανάψει φλας για αριστερή στροφή όταν ο δικυκλιστής επιχείρησε προσπέραση και συγκρούστηκαν.

Ο δικυκλιστής έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε στα άκρα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα και εξετάσεις. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στην Πάτρα, στη διασταύρωση των οδών Αγίου Ανδρέου και Πατρέως, στο κέντρο της πόλης.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, το ατύχημα σημειώθηκε όταν οδηγός ΙΧ που φέρεται να είχε ανάψει φλας για να στρίψει αριστερά προς την οδό Πατρέως. συγκρούστηκε με τον νεαρό δικυκλιστή που επιχείρηση να κάνει προσπέραση.

Με΄τ ατη συγκρουση των οχημάτων, ο δικυκλιστής έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε στα άκρα. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις και την παροχή ιατρικής φροντίδας.

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