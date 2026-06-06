Κρήτη: Μαθητές δημιούργησαν ταινίες μικρού μήκους για την ΚΑΡΠΑ στο πλαίσιο ενός φεστιβάλ

Το πρώτο μαθητικό φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους «Karpa Video Call» υλοποίησε η Περιφέρεια Κρήτης, φέρνοντας στο επίκεντρο τη σημασία της εκπαίδευσης στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και στις πρώτες βοήθειες, μέσα από τη δύναμη της δημιουργικότητας και της συμμετοχής των μαθητών.

Όπως είπε ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Κρήτης, Γιώργος Πιτσούλης, «η σκέψη για τη διοργάνωση του πρώτου μαθητικού φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους “Karpa Video Call” γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη να προσεγγίσουμε τη γνώση της ΚΑΡΠΑ και της πρόληψης με έναν τρόπο πιο άμεσο και βιωματικό για τα παιδιά».

Ο ίδιος μάλιστα τόνισε, ότι «θέλαμε να δώσουμε στους μαθητές όχι απλώς τον ρόλο του αποδέκτη μιας πληροφορίας, αλλά τον ρόλο του δημιουργού και του ενεργού πολίτη». Η φιλοσοφία της δράσης, σύμφωνα με τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, βασίστηκε στη δύναμη της εκπαίδευσης μέσα από την τέχνη και τη συνεργασία, ενώ μέσα από τη διαδικασία παραγωγής των ταινιών «οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν, να δουλέψουν ομαδικά και να μεταφέρουν σημαντικά κοινωνικά μηνύματα, αναδεικνύοντας ότι η γνώση μπορεί πραγματικά να σώσει ζωές», όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Πιτσούλης.

Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε τον Μάιο, με τη συμμετοχή να ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αφού συμμετείχαν 13 σχολικές μονάδες από όλη την Κρήτη, με εκατοντάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς να εμπλέκονται ενεργά στη δημιουργία ταινιών μικρού μήκους, με θέμα την αξία της ΚΑΡΠΑ, της πρόληψης και της ανθρώπινης αλληλεγγύης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρουσίασε και η διαδικασία των βραβεύσεων, η οποία είχε διπλή διάσταση, καθώς όπως τόνισε ο Γιώργος Πιτσούλης, «οι ταινίες αξιολογήθηκαν από ειδική κριτική επιτροπή και απονεμήθηκαν βραβεία όπως Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Πρωτότυπου Σεναρίου». Παράλληλα, υπήρξε και το Βραβείο Κοινού, μέσα από ανοιχτή ψηφοφορία πολιτών, δίνοντας μεγαλύτερη αξία στη συμμετοχή και στη σύνδεση της σχολικής κοινότητας με την κοινωνία.

Η επιτυχία της δράσης, όπως ανέφερε ο ίδιος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, δημιουργεί ήδη σκέψεις για τη συνέχισή της καθώς έδειξε ότι «υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον και μεγάλη δυναμική» ενώ στόχος της περιφέρειας Κρήτης είναι «να εξελιχθεί σε έναν θεσμό που θα συνεχίσει να εμπνέει τους νέους και να συνδέει τη δημιουργικότητα με την κοινωνική προσφορά». Παράλληλα, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης εξέφρασε την πεποίθηση ότι το φεστιβάλ μπορεί να διευρυνθεί θεματικά και συμμετοχικά, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα σταθερό πεδίο έκφρασης για τους μαθητές.

Όπως σημείωσε ο Γιώργος Πιτσούλης, σε αυτή τη διοργάνωση, ξεχωριστό στοιχείο ήταν όχι μόνο η ανταπόκριση των παιδιών, αλλά και ο ενθουσιασμός με τον οποίο αγκάλιασαν τη διαδικασία. «Δεν είδαν τη συμμετοχή τους ως μια απλή σχολική δραστηριότητα, αλλά ως μια πραγματική δημιουργική πρόκληση» τόνισε, ενώ συμπλήρωσε πως οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά σε όλα τα στάδια της παραγωγής, καθώς «έγραψαν σενάρια, συνεργάστηκαν, κινηματογράφησαν και μίλησαν μέσα από τη δική τους ματιά για ένα θέμα που αφορά την ανθρώπινη ζωή».

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι τα παιδιά καθιστούσαν σαφές, «πως ένιωθαν να δημιουργούν κάτι ουσιαστικό, ή και κάτι που μπορεί να αγγίξει και να ενημερώσει άλλους ανθρώπους» εξήγησε ο κ. Πιτσούλης, προσθέτοντας ότι «αυτή ίσως ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία της δράσης, πως τα παιδιά έγιναν φορείς μηνυμάτων ζωής και αλληλεγγύης».

Το «Karpa Video Call» εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «ΖΩΗ» της περιφέρειας Κρήτης, το οποίο, «είναι μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που επικεντρώνεται στην πρόληψη, την εκπαίδευση και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ και στις πρώτες βοήθειες», όπως ανέφερε ο Γιώργος Πιτσούλης. Μέσα από το πρόγραμμα, μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις, συνεργασίες με την Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, με εθελοντικές ομάδες, με σχολεία και φορείς, αλλά και πρωτοβουλίες όπως το “Karpa Video Call”, στόχος είναι να καλλιεργηθεί η γνώση, ο εθελοντισμός και η κοινωνική ευαισθησία.

Καταλήγοντας, ο κ. Πιτσούλης επισήμανε ότι η κεντρική στόχευση δεν είναι άλλη από το «να δημιουργηθεί μια κοινωνία περισσότερο ενημερωμένη, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κρίσιμες στιγμές και πιο ενεργή στην αξία της πρόληψης και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο», αναδεικνύοντας τον ουσιαστικό κοινωνικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας.

Τα βραβεία

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ απονεμήθηκαν βραβεία και διακρίσεις στις μαθητικές ομάδες που ξεχώρισαν για τη δημιουργικότητα, την καλλιτεχνική τους προσέγγιση και τη δύναμη των μηνυμάτων τους.

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας απέσπασε το Ειδικό Γυμνάσιο Ηρακλείου, όπου την απονομή έκανε ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης.

Το Βραβείο Πρωτότυπου Σεναρίου απονεμήθηκε στο 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, από τον πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Νίκο Κατσαράκη.

Το Βραβείο Κοινού απονεμήθηκε στο 2ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Βενιζέλου Χανίων από τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Βαγγέλη Ζάχαρη.

Το Βραβείο Σκηνοθεσίας έλαβε το 3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, με την απονομή να πραγματοποιείται από τον αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νίκο Ξυλούρη.

Τη Διάκριση Δημιουργικότητας στο Γενικό Λύκειο Αγίας Βαρβάρας απένειμε η καθηγήτρια Αναισθησιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Αλεξία Παπαϊωάννου.

Τη Διάκριση Ερμηνείας στο 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείου «Οδ. Ελύτης» απένειμε ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου Γιάννης Σμπώκος.

Τέλος τη Διάκριση Κοινωνικού Μηνύματος στο Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο Ακρωτηρίου απένειμε η υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Χανίων Αρετή Μαρμετάκη.