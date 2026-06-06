Τραυματισμός 23χρονου ναυτικού στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος

Snapshot Τραυματίστηκε 23χρονος αλλοδαπός ναυτικός στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος κατά τη διάρκεια εργασιών.

Ο ναυτικός ήταν μέλος πληρώματος επιβατηγού

οχηματαγωγού πλοίου με κυπριακή σημαία.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο» για ιατρική φροντίδα.

Οι συνθήκες του τραυματισμού διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Snapshot powered by AI

Τραυματίστηκε 23χρονος αλλοδαπός ναυτικός, μέλος πληρώματος επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου με κυπριακή σημαία, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο νεαρός ναυτικός τραυματίστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ βρισκόταν στη ζώνη ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών.

'Αμεσα κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Το περιστατικό ερευνάται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

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