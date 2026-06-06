Κρήτη: Σοβαρό τροχαίο στον Άγιο Νικόλαο - Διασωληνωμένος νεαρός οδηγός μηχανής

Snapshot Σοβαρό τροχαίο συνέβη στα Χαβάνια Αγίου Νικολάου μεταξύ μηχανής και αυτοκινήτου.

Ο νεαρός οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και διασωληνώθηκε.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, όπως αξονική τομογραφία.

Τα αίτια του τροχαίου ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (5/6) στην περιοχή Χαβάνια Αγίου Νικολάου, όταν μηχανή που οδηγούσε νεαρός άνδρας και ΙΧ αυτοκίνητο -που κατά πληροφορίες οδηγούσε τουρίστρια- συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, από τη σύγκρουση ο νεαρός αναβάτης τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Ο νεαρός υποβλήθηκε σε σειρά ιατρικών εξετάσεων, μεταξύ των οποίων και αξονική τομογραφία, ώστε οι γιατροί να εκτιμήσουν το μέγεθος των κακώσεων και του τραυματισμού του.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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