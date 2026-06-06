Κρήτη: Νεαροί dealers πιάστηκαν στον ΒΟΑΚ με ένα κιλό χασίς και πάνω από 3.000 ευρώ

Snapshot Συνελήφθησαν δύο νεαροί ηλικίας 20 και 22 ετών στον ΒΟΑΚ, στον Άγιο Νικόλαο, για κατοχή περίπου ενός κιλού κάνναβης.

Στις οικίες τους στο Ηράκλειο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό 3.265 ευρώ, δύο ζυγαριές ακριβείας, κινητά τηλέφωνα, φυσίγγια και σπόροι κάνναβης.

Κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποιούσαν ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου. Snapshot powered by AI

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται ένας 20χρονος και ένας 22χρονος για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, οι δύο νεαροί κινούνταν στην εθνική οδό, στο ύψος του Ξηροκάμπου στον Άγιο Νικόλαο, όταν αστυνομικοί των ΤΑΕ τους σταμάτησαν για έλεγχο, όπου εντοπίστηκε στην κατοχή τους περίπου ένα κιλό κάνναβης.

Στη συνέχεια ακολούθησαν έρευνες στις οικίες τους, στο Ηράκλειο, όπου βρέθηκαν περίπου 3.000 ευρώ.

Αναλυτικά:

«Συνελήφθησαν χθες (05.06.2026) το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου δύο ημεδαποί 20 και 22 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας χθες (05.06.2026) μεσημβρινές ώρες εντοπίστηκαν οι δύο ημεδαποί να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. όχημα και πραγματοποιήθηκε έλεγχος.

Στη συνέχεια ακολούθησε έρευνα στις οικίες τους σε περιοχή του Ηρακλείου με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

-949,5- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

-2- ζυγαριές ακριβείας

-2- κινητά τηλέφωνα

χρηματικό ποσό -3.265- ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες

φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

σπόροι κάνναβης

Όχημα κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου».