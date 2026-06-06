Axios: Γουίτκοφ και Κούσνερ συναντήθηκαν με εμπειρογνώμονες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Στο Εθνικό Εργαστήριο του Όακ Ριτζ του Τενεσί μετέβησαν την Πέμπτη ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, πραγματοποιώντας επαφές με επιστήμονες και τεχνικούς που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις πυρηνικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, όπως μετέδωσε το Axios.

Ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να καταλήξει σε ένα μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν για να τερματιστούν οι συγκρούσεις και για να ξεκινήσουν σε βάθος κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμά της Τεχεράνης και θέλει να έχει έτοιμη μια ομάδα ειδικών σε περίπτωση που ξεκινήσουν αυτές οι συνομιλίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και περιφερειακές πηγές που εμπλέκονται στη διαμεσολάβηση, οι ΗΠΑ και το Ιράν εξακολουθούν να διαφωνούν σε αρκετές λεπτομέρειες του μνημονίου.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στο τελικό στάδιο, αλλά ακόμη παραμένει ασαφές εάν τελικά θα επιτευχθεί συμφωνία.

«Η συνάντηση στο Όακ Ριτζ δεν σημαίνει ότι θα επιτευχθεί σίγουρα συμφωνία, αλλά αποτελεί ένδειξη ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πολύ σοβαρό στάδιο και ότι υπάρχουν καλές πιθανότητες να ολοκληρωθούν. Θέλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Το Axios πληροφορήθηκε την Πέμπτη ότι ο Γουίτκοφ είχε πραγματοποιήσει ένα αιφνιδιαστικό ταξίδι στο ανατολικό Τενεσί. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν αργότερα ότι αυτός και ο Κούσνερ επισκέφτηκαν εγκαταστάσεις του υπουργείου Ενέργειας στο Όακ Ριτζ.

Να σημειωθεί ότι, στο Εθνικό Εργαστήριο του Όακ Ριτζ και στο Εθνικό Συγκρότημα Ασφάλειας Y-12 εδρεύουν ορισμένοι από τους κορυφαίους εμπειρογνώμονες των ΗΠΑ στον τομέα της επεξεργασίας ουρανίου και της τεχνολογίας φυγοκεντρητών. Στο παρελθόν, πυρηνικά υλικά και εξοπλισμός — μεταξύ άλλων από το Καζακστάν και τη Λιβύη — είχαν μεταφερθεί μέσω των εγκαταστάσεων αυτών στο Τενεσί.

Σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχος, πρόσφατα συγκροτήθηκε μια ομάδα περίπου 100 εμπειρογνωμόνων, η οποία θα συμμετάσχει στις πυρηνικές διαπραγματεύσεις σε περίπτωση που επιτευχθεί μια προκαταρκτική συμφωνία. Απεσταλμένοι του Ιράν επισκέφθηκαν, επίσης, το Όουκ Ριτζ για να συναντηθούν με μέλη της εν λόγω ομάδας και για να συζητήσουν τις προετοιμασίες για την πιθανή εφαρμογή μιας μελλοντικής πυρηνικής συμφωνίας.

Το 60ημερο μνημόνιο κατανόησης και οι διαφωνίες

Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ συμφώνησαν την περασμένη εβδομάδα με τους Ιρανούς ομολόγους τους στους όρους ενός 60ημερου μνημονίου κατανόησης 60 ημερών, το οποίο προβλέπει την παράταση της εκεχειρίας, την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, την επανέναρξη της εξαγωγής ιρανικού πετρελαίου και την έναρξη συνομιλιών σχετικά με τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και τους μελλοντικούς περιορισμούς στον εμπλουτισμό, σύμφωνα με το Axios.

Παρόλα αυτά, ο Τραμπ ζήτησε την περασμένη Παρασκευή να γίνουν δύο τροποποιήσεις στο κείμενο, ενώ η ιρανική πλευρά δήλωσε ότι θα ζητήσει και αυτή τις δικές της αλλαγές. Οι ΗΠΑ περιμένουν την επίσημη απάντηση του Ιράν, με τις πηγές να αναφέρουν στο Axios ότι οι αλλαγές είναι σχετικά μικρές.

Ένα από τα σημεία διαφωνίας αφορά το χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες, ο Τραμπ ζήτησε από την Τεχεράνη να συμφωνήσει ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα προβλέπει μια προθεσμία 60 ημερών για την ολοκλήρωση της μείωσης του επιπέδου εμπλουτισμού του ιρανικού ουρανίου, ενώ η Τεχεράνη επιθυμεί η προθεσμία αυτή να επεκταθεί στις 90 ημέρες.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές διαφωνούν για το ζήτημα των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, δηλαδή πόσα από αυτά θα αποδεσμευτούν και πότε. Οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι θα αποδεσμεύσουν τα κεφάλαια μετά την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας και την έναρξη της εφαρμογής της, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος. Από την άλλη, η ιρανική πλευρά επιθυμεί την άμεση αποδέσμευση ενός μέρους των κεφαλαίων.

Ένας σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν δήλωσε στο CNN ότι οι συνομιλίες έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο λόγω των δεσμευμένων κεφαλαίων και ότι «η μπάλα είναι στο γήπεδο του Τραμπ».

Εάν οι διαπραγματεύσεις προχωρήσουν στη δεύτερη φάση

Εάν οι διαπραγματεύσεις προχωρήσουν στη δεύτερη φάση, η ομάδα εμπειρογνωμόνων που συναντήθηκε με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ θα πρέπει να καταρτίσει ένα σχέδιο για τη διάθεση του πυρηνικού υλικού του Ιράν, τον περαιτέρω περιορισμό του προγράμματος εμπλουτισμού και τους μηχανισμούς επαλήθευσης της συμμόρφωσης του Ιράν με τους όρους που θα έχουν συμφωνηθεί.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ορισμένοι από τους εμπειρογνώμονες που συναντήθηκαν με τους δύο απεσταλμένους την Πέμπτη είχαν συμμετάσχει και στη διαδικασία ανάκτησης εμπλουτισμένου ουρανίου από τη Βενεζουέλα πριν από κάποιες εβδομάδες. Το υλικό αυτό, που προέρχεται από έναν ερευνητικό αντιδραστήρα, μεταφέρθηκε τον περασμένο μήνα στη Νότια Καρολίνα για επεξεργασία.

Ορισμένοι από αυτούς τους επιστήμονες είχαν επίσης συνοδεύσει τον Κούσνερ και τον Γουίτκοφ στο Ομάν, για πυρηνικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν πριν από την έναρξη του πολέμου.

«Αυτοί οι πυρηνικοί εμπειρογνώμονες είναι οι κορυφαίοι στις ΗΠΑ και γνωρίζουν πώς να χειριστούν τεχνικά ζητήματα που συνεπάγεται μια συμφωνία με το Ιράν», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Να σημειωθεί ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι ο Λευκός Οίκος έχει λάβει θετικά μηνύματα από τους διαπραγματευτές του Ιράν, αλλά πιστεύουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εσωτερικές διαμάχες στην Τεχεράνη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προχωρήσουν οι συνομιλίες.

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