Μουντιάλ 2026 - 12ος Όμιλος: Τα προφίλ των Αγγλίας, Κροατίας, Γκάνας και Παναμά

Snapshot Ο 12ος όμιλος του Μουντιάλ 2026 περιλαμβάνει τις ομάδες Αγγλίας, Κροατίας, Γκάνας και Παναμά, με κοινό στόχο την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Η Αγγλία θεωρείται το μεγάλο φαβορί για την πρώτη θέση, διαθέτοντας ένα ισορροπημένο και ποιοτικό ρόστερ με παίκτες παγκόσμιας κλάσης.

Η Κροατία βασίζεται στην εμπειρία της «χρυσής γενιάς» με ηγέτη τον Λούκα Μόντριτς και θεωρείται ισχυρός διεκδικητής της δεύτερης θέσης.

Η Γκάνα επιδιώκει την επιστροφή σε υψηλό επίπεδο, στηρίζοντας την ομάδα στην αθλητικότητα και την ταχύτητα με έμπειρους παίκτες όπως ο Τόμας Πάρτεϊ.

Ο Παναμάς, ως σταθερή δύναμη στη ζώνη CONCACAF, επιδιώκει να ξεπεράσει τις προσδοκίες και να δημιουργήσει προβλήματα στους αντιπάλους του. Snapshot powered by AI

Ο 12ος και τελευταίος όμιλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 συγκεντρώνει τέσσερις ομάδες με εντελώς διαφορετική ποδοσφαιρική ταυτότητα, αλλά κοινό στόχο την πρόκριση στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Η Αγγλία μπαίνει ως το μεγάλο φαβορί για την πρώτη θέση, διαθέτοντας ένα από τα πιο ακριβά και ποιοτικά ρόστερ του κόσμου. Η Κροατία, φιναλίστ του 2018 και τρίτη το 2022, παραμένει μια από τις πιο αξιόπιστες δυνάμεις του διεθνούς ποδοσφαίρου. Η Γκάνα φιλοδοξεί να επαναφέρει την αφρικανική της αίγλη στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή, ενώ ο Παναμάς θέλει να αποδείξει ότι η παρουσία του στα Μουντιάλ δεν αποτελεί πλέον έκπληξη αλλά καθιερωμένη πραγματικότητα.

Αγγλία: Έτοιμη να διεκδικήσει το τρόπαιο

Η Αγγλία ταξιδεύει στη Βόρεια Αμερική με μοναδικό στόχο την κατάκτηση του δεύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου της ιστορίας της. Διαθέτει ένα εξαιρετικά ισορροπημένο σύνολο, με παίκτες παγκόσμιας κλάσης σε κάθε γραμμή και μεγάλο βάθος επιλογών.

Ο Χάρι Κέιν εξακολουθεί να αποτελεί το σημείο αναφοράς στην επίθεση, ενώ οι Τζουντ Μπέλιγχαμ, Μπουκάγιο Σάκα, Φιλ Φόντεν και Κόουλ Πάλμερ προσφέρουν δημιουργία, ταχύτητα και ποιότητα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Στην άμυνα, οι Τζον Στόουνς και Ντέκλαν Ράις προσφέρουν σταθερότητα και ηγετικές λύσεις, με την Αγγλία να συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών φαβορί της διοργάνωσης.

Το ρόστερ της Αγγλίας

Τερματοφύλακες: Τζόρνταν Πίκφορντ (Έβερτον), Ντιν Χέντερσον (Κρίσταλ Πάλας), Τζέιμς Τράφορντ (Μπέρνλι)

Αμυντικοί: Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ (Ρεάλ Μαδρίτης), Ρις Τζέιμς (Τσέλσι), Κάιλ Γουόκερ (Μπέρνλι), Λιούις Χολ (Νιούκαστλ), Μάιλς Λιούις-Σκέλι (Άρσεναλ), Νταν Μπερν (Νιούκαστλ), Τζον Στόουνς (Μάντσεστερ Σίτι), Λέβι Κόλγουιλ (Τσέλσι), Έζρι Κόνσα (Άστον Βίλα)

Μέσοι: Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης), Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ), Κέρτις Τζόουνς (Λίβερπουλ), Τζόρνταν Χέντερσον (Άγιαξ), Κόνορ Γκάλαχερ (Ατλέτικο Μαδρίτης), Μόργκαν Ρότζερς (Άστον Βίλα), Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι), Έμπερετσι Έζε (Κρίσταλ Πάλας)

Επιθετικοί: Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου), Μπουκάγιο Σάκα (Άρσεναλ), Φιλ Φόντεν (Μάντσεστερ Σίτι), Άντονι Γκόρντον (Νιούκαστλ), Τζάροντ Μπόουεν (Γουέστ Χαμ), Νόνι Μαντουέκε (Τσέλσι), Ίβαν Τόνεϊ (Αλ Αχλί)

Κροατία: Η εμπειρία ως μεγάλο όπλο

Η Κροατία έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι ξέρει να πρωταγωνιστεί στις μεγάλες διοργανώσεις. Παρότι αρκετά μέλη της «χρυσής γενιάς» πλησιάζουν στο τέλος της καριέρας τους, η ομάδα συνεχίζει να διαθέτει ποιότητα, εμπειρία και νοοτροπία νικητή.

Ο Λούκα Μόντριτς παραμένει η ηγετική φυσιογνωμία, πλαισιωμένος από ποδοσφαιριστές όπως οι Ματέο Κόβατσιτς, Γιόσκο Γκβάρντιολ και Αντρέι Κράμαριτς. Οι Κροάτες γνωρίζουν πώς να διαχειρίζονται κρίσιμα παιχνίδια και θεωρούνται ισχυροί διεκδικητές της δεύτερης θέσης, ακόμη και της πρωτιάς εφόσον εκμεταλλευτούν την εμπειρία τους.

Το ρόστερ της Κροατίας

Τερματοφύλακες: Ίβιτσα Ίβουσιτς (Χάιντουκ Σπλιτ), Ντόμινικ Κοτάρσκι (ΠΑΟΚ), Ντόμινικ Λιβάκοβιτς (Χιρόνα)

Αμυντικοί: Γιόσιπ Γιουράνοβιτς (Ουνιόν Βερολίνου), Γιόσκο Γκβάρντιολ (Μάντσεστερ Σίτι), Γιόσιπ Σούταλο (Άγιαξ), Μάρτιν Έρλιτς (Μπολόνια), Μπόρνα Σόσα (Κρίσταλ Πάλας), Ντούγε Τσάλετα-Τσαρ (Λιόν), Γιόσιπ Στάνισιτς (Μπάγερν Μονάχου), Μαρίν Πόνγκρατσιτς (Φιορεντίνα)

Μέσοι: Λούκα Μόντριτς (Μίλαν), Ματέο Κόβατσιτς (Μάντσεστερ Σίτι), Λούκα Σούτσιτς (Ρεάλ Σοσιεδάδ), Μάρτιν Μπατούρινα (Κόμο), Νίκολα Μόρο (Μπολόνια), Πέταρ Σούτσιτς (Ίντερ), Μάριο Πάσαλιτς (Αταλάντα), Κρίστιαν Γιάκιτς (Άουγκσμπουργκ)

Επιθετικοί: Αντρέι Κράμαριτς (Χόφενχαϊμ), Άντε Μπούντιμιρ (Οσασούνα), Ιβάν Πέρισιτς (Αϊντχόφεν), Ίγκορ Ματάνοβιτς (Φράιμπουργκ), Μάρκο Πιάτσα (Ντινάμο Ζάγκρεμπ), Λούκα Ιβανούσετς (Φέγενορντ)

Γκάνα: Η αφρικανική δύναμη ψάχνει την επιστροφή

Η Γκάνα παραμένει μία από τις πιο ιστορικές ποδοσφαιρικές δυνάμεις της Αφρικής και θέλει να επιστρέψει σε πορείες ανάλογες με εκείνη του 2010, όταν έφτασε μια ανάσα από τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το σύνολο βασίζεται στην αθλητικότητα, τη δύναμη και την ταχύτητα, ενώ ποδοσφαιριστές όπως οι Μοχάμεντ Κούντους, Τόμας Πάρτεϊ, Ινιάκι Γουίλιαμς και Αντουάν Σεμένιο δίνουν ποιότητα και εμπειρία. Αν βρει σταθερότητα αμυντικά, η Γκάνα μπορεί να αποτελέσει σοβαρό διεκδικητή της πρόκρισης.

Το ρόστερ της Γκάνας

Τερματοφύλακες: Λόρενς Ατί-Ζιγκί (Σεν Γκάλεν), Ρίτσαρντ Οφόρι (Ορλάντο Πάιρετς), Τζόζεφ Γουόλακοτ (Κρόουλι Τάουν)

Αμυντικοί: Αλεξάντερ Τζικού (Σπαρτάκ Μόσχας), Αλιντού Σεϊντού (Κλερμόν), Ντένις Οντόι (Αντβέρπ), Γκίντεον Μένσα (Οσέρ), Μοχάμεντ Σαλισού (Μονακό), Νίκολας Οπόκου (Αμιάν), Τάρικ Λάμπτεϊ (Μπράιτον)

Μέσοι: Τόμας Πάρτεϊ (Άρσεναλ), Μοχάμεντ Κούντους (Τότεναμ), Ελιμάν Νουρουντίν (Λας Πάλμας), Αμπντούλ Σαμέντ Σαλίς (Σάντερλαντ), Αμπντούλ Φατάου Ισαχάκου (Λέστερ), Μαντσούκ Σουλεμάνα (Σαουθάμπτον)

Επιθετικοί: Ινιάκι Γουίλιαμς (Αθλέτικ Μπιλμπάο), Αντουάν Σεμένιο (Μπόρνμουθ), Τζόρνταν Αγιού (Λέστερ), Ερνέστ Νουάμα (Λιόν), Καμάλ Σοβά (Κλαμπ Μπριζ), Οσμάν Μπουκάρι (Όστιν)

Παναμάς: Με στόχο την υπέρβαση

Ο Παναμάς έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο σταθερές ομάδες της ζώνης CONCACAF και συμμετέχει στο Μουντιάλ με την πεποίθηση ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από μια απλή αξιοπρεπή παρουσία.

Η ομάδα διαθέτει εμπειρία από μεγάλες διοργανώσεις και στηρίζεται σε παίκτες όπως οι Αμίρ Μουρίγιο, Ανίμπαλ Γοδόι, Έντγκαρ Μπάρσενας και Χοσέ Φαχάρδο. Παρότι θεωρείται το αουτσάιντερ του ομίλου, έχει αποδείξει αρκετές φορές ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε θεωρητικά ανώτερους αντιπάλους.

Το ρόστερ του Παναμά

Τερματοφύλακες: Λουίς Μεχία (Νασιονάλ), Ορλάντο Μοσκέρα (Μακάμπι Τελ Αβίβ), Σέζαρ Σαμούντιο (Μαραθόν)

Αμυντικοί: Αμίρ Μουρίγιο (Μπεσίκτας), Έρικ Ντέιβις (Κόσιτσε), Ρόντεριγκ Μίλερ (Τουράν), Χοσέ Κόρδομπα (Νόριτς), Έντσο Βαλένσια (Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς), Εντουάρντο Γκερέρο (Ντιναμό Κιέβου), Σέζαρ Μπλάκμαν (Σλόβαν Μπρατισλάβας)

Μέσοι: Ανίμπαλ Γοδόι (Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς), Κριστιάν Μαρτίνες (Αλ Χορ), Άνταλμπερτο Καράσκιγια (Πούμας), Γιαντέλ Χαέν (Σαν Ντιέγκο), Έντγκαρ Μπάρσενας (Μαζατλάν), Αμπντιέλ Αγιάρσα (Κουσκό)

Επιθετικοί: Χοσέ Φαχάρδο (Κατόλικα), Εδουάρδο Γκερέρο (Ντιναμό Κιέβου), Ίσμαελ Ντίας (Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα), Σέσαρ Γιανίς (Κόμποις Ουνίδος), Τομάς Ροντρίγκες (Μοναγκάς)

Αναλυτικά το πρόγραμμα του 12ου Ομίλου:

18 Ιουνίου

19:00 – Αγγλία vs Παναμάς

22:00 – Κροατία vs Γκάνα

23 Ιουνίου

20:00 – Αγγλία vs Κροατία

24 Ιουνίου

06:00 – Παναμάς vs Γκάνα

29 Ιουνίου

05:00 – Γκάνα vs Αγγλία

05:00 – Παναμάς vs Κροατία