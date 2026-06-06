Τορόντο: Κατασκευαστής φτιάχνει μικροσκοπικά σπίτια με ρεύμα, νερό και θέρμανση για άστεγους

Ο Ryan Donais έβλεπε για χρόνια ανθρώπους να κοιμούνται στους δρόμους του Τορόντο, εκτεθειμένους στο κρύο και την κακοκαιρία. Οι σκηνές πρόσφεραν μια πρόχειρη λύση, αλλά όχι πραγματική προστασία. Κάποια στιγμή, όπως συμβαίνει με τους ανθρώπους που δεν αντέχουν απλώς να κοιτάζουν, αποφάσισε να πράξει.

Με εμπειρία πολλών ετών στις κατασκευές, άρχισε να σχεδιάζει μικροσκοπικά κινητά σπίτια, προσαρμοσμένα πάνω σε πλατφόρμες με ροδάκια, ώστε να μπορούν να μετακινούνται μέσα στην πόλη. Δεν μιλάμε για κανονικές κατοικίες, ούτε για λύση που εξαφανίζει από μόνη της το πρόβλημα της αστεγίας. Μιλάμε όμως για κάτι πολύ πιο ασφαλές από μια σκηνή σε ένα παγωμένο πεζοδρόμιο.

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