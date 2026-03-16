Τραμπ: Οι «νίκες» που προβάλλει το Ιράν είναι προϊόν προπαγάνδας και παραπληροφόρησης με AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, κατηγόρησε το Ιράν ότι χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και τα μέσα ενημέρωσης για να διαδίδει παραπληροφόρηση σχετικά με τις εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να εμφανίσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες ισχυρότερες από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, διακινώντας –όπως ανέφερε– ψευδείς εικόνες και βίντεο που παρουσιάζουν επιθέσεις με «καμικάζι σκάφη» ή πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων.

Στο ίδιο μήνυμα, απέρριψε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού επλήγησαν ή υπέστησαν ζημιές, υποστηρίζοντας ότι τα αεροσκάφη παραμένουν επιχειρησιακά. Παράλληλα διέψευσε ισχυρισμούς ότι το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έχει δεχθεί επίθεση ή έχει υποστεί ζημιές, κάνοντας λόγο για «ψευδείς ειδήσεις» που –όπως υποστήριξε– προωθούνται με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Τραμπ στράφηκε επίσης κατά αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, κατηγορώντας τα ότι αναπαράγουν ή ενισχύουν τέτοιες πληροφορίες και ότι συμβάλλουν στη διάδοση ψευδών αφηγήσεων για την πορεία του πολέμου. Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, εξετάζει –όπως ανέφερε– τις άδειες λειτουργίας ορισμένων τηλεοπτικών οργανισμών.

Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν υφίσταται σοβαρές απώλειες στη σύγκρουση, υποστηρίζοντας ότι οι «νίκες» που προβάλλει η Τεχεράνη αποτελούν προϊόν προπαγάνδας και ψηφιακής παραπληροφόρησης.