Τραμπ: Μιλάμε με το Ιράν, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμο για συμφωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχουν επαφές με την Τεχεράνη, αλλά εκτίμησε πως το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να προχωρήσει σε συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν επιδιώκει διαπραγματεύσεις, αλλά εκτίμησε ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη να προχωρήσει σε μια συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχουν επαφές με την ιρανική πλευρά, ωστόσο υποστήριξε ότι το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να κάνει όσα απαιτούνται για να προχωρήσουν οι συνομιλίες.

Όπως τόνισε, οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να ξεκινά από το ζήτημα των πυρηνικών όπλων. «Δεν θα υπάρξουν πυρηνικά όπλα – από εκεί ξεκινάει η συζήτηση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια θα τεθούν και άλλα ζητήματα.

Παράλληλα σημείωσε ότι δεν είναι βέβαιο πως επιθυμεί να προχωρήσει σε μια συμφωνία αυτή τη στιγμή, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι σαφές με ποια ηγεσία του Ιράν θα μπορούσαν να γίνουν διαπραγματεύσεις, καθώς –όπως είπε– μεγάλο μέρος της έχει σκοτωθεί.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν «θέλει πολύ να διαπραγματευτεί», εκτιμώντας ωστόσο ότι η στιγμή για ουσιαστικές συνομιλίες δεν έχει ακόμη φτάσει.

