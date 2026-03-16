Τραμπ: Μιλάμε με το Ιράν, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμο για συμφωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχουν επαφές με την Τεχεράνη, αλλά εκτίμησε πως το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να προχωρήσει σε συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχουν επαφές με την ιρανική πλευρά, ωστόσο υποστήριξε ότι το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να κάνει όσα απαιτούνται για να προχωρήσουν οι συνομιλίες.

? JUST IN: President Trump confirms Iran wants a deal but says he won’t ease pressure.



"They want to negotiate badly. As they should, but I don't think they're ready to do what they have to do...We will finish the job!" pic.twitter.com/7dgMWDWWZT

— Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) March 16, 2026



Όπως τόνισε, οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να ξεκινά από το ζήτημα των πυρηνικών όπλων. «Δεν θα υπάρξουν πυρηνικά όπλα – από εκεί ξεκινάει η συζήτηση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια θα τεθούν και άλλα ζητήματα.

Παράλληλα σημείωσε ότι δεν είναι βέβαιο πως επιθυμεί να προχωρήσει σε μια συμφωνία αυτή τη στιγμή, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι σαφές με ποια ηγεσία του Ιράν θα μπορούσαν να γίνουν διαπραγματεύσεις, καθώς –όπως είπε– μεγάλο μέρος της έχει σκοτωθεί.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν «θέλει πολύ να διαπραγματευτεί», εκτιμώντας ωστόσο ότι η στιγμή για ουσιαστικές συνομιλίες δεν έχει ακόμη φτάσει.