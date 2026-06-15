Τίνα Μεσσαροπούλου: Η συγκινητική επιστροφή στο Happy Day και η εξομολόγηση για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Snapshot Η Τίνα Μεσσαροπούλου επέστρεψε στην εκπομπή «Happy Day» δύο μήνες μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο του συζύγου της Γιώργου Μυλωνάκη.

Περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές στην εντατική και την πίστη της ότι όλα θα πάνε καλά, παρά τις προβλέψεις των γιατρών.

Τόνισε τη σημασία του ενστίκτου της και ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ευαγγελισμού.

Αποκάλυψε ότι δεν άφησε τα παιδιά της να δουν τον πατέρα τους στην εντατική για να μην έχουν αρνητικές εικόνες.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης έχει ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του, μιλάει κανονικά, είναι όρθιος και συνεχίζει τις φυσικοθεραπείες του. Snapshot powered by AI

Δύο μήνες μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη ο Γιώργος Μυλωνάκης

και τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του, η Τίνα Μεσσαροπούλου

επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου στην εκπομπή «Happy Day».



«Είναι μέρα χαράς σήμερα και είπα δεν θα κλάψω, αλλά με το που μπήκα

θυμήθηκα την ημέρα που έφυγα σφαίρα από αυτή την καρέκλα. Όλα καλά, δόξα

τω Θεώ επιστρέψαμε σπίτι μας. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ στη ζωή μου πόσοι

άνθρωποι θα βρίσκονταν δίπλα μας», είπε φορτισμένη η Τίνα Μεσσαροπούλου.



Μιλώντας για όλα όσα συνέβησαν, η δημοσιογράφος ανέφερε: «Ήταν πάρα πολύ

δύσκολα, πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούσα και η ίδια. Από την πρώτη

στιγμή που έμπαινα μέσα στην εντατική, ποτέ δεν αισθανόμουν στεναχώρια

και θλίψη, παρότι οι γιατροί μου είχαν πει ότι πρέπει να περάσουν 20

μέρες για να πάρουμε ένα ψήγμα ελπίδας. Εγώ πίστευα ότι θα πάνε όλα

καλά».





«Το πιο δύσκολο ήταν να πείσω κάποιους γιατρούς ότι δεν είμαι μια τρελή

που τριγυρίζει στους διαδρόμους και φαντάζεται πράγματα. Το ένστικτό μου

όμως ήταν αυτό που με βοήθησε και ποτέ δεν με διέψευσε, αυτό μας βοήθησε

και πήγαν όλα καλά. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου

όλους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές στον Ευαγγελισμό. Πήγαινα 8 η

ώρα το πρωί και έφευγα αργά το βράδυ. Το πρώτο θαύμα έγινε την 1η

Μαΐου», περιέγραψε η Τίνα Μεσσαροπούλου.



«Δεν άφησα τα παιδιά μου να δουν τον πατέρα τους στην εντατική. Δεν

ήθελα να δουν κάτι αρνητικό, τους είπα ότι θα τον δουν όταν επιστρέψει.

Ένα παιδί όσο ώριμο και να είναι, στο τέλος θα του μείνει μια εικόνα, η

οποία μπορεί να μην είναι αυτή που φαντάζεται για τον μπαμπά του. Το

θαύμα έγινε, ούτε εγώ δεν το πιστεύω. Έχει ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις

του, είναι όρθιος, μιλάει κανονικά και κάνει τα πάντα. Συνεχίζει τις

φυσικοθεραπείες του», κατέληξε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

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