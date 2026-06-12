Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πότε επιστρέφει η Τίνα Μεσσαροπούλου στο «Happy Day»

Στο «Happy Day» της Παρασκευής, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε πότε

επιστρέφει στο στούντιο της εκπομπής η Τίνα Μεσσαροπούλου. Η

παρουσιάστρια του ALPHA αποκάλυψε πως η συνεργάτιδά της θα βρίσκεται

ξανά στη θέση της από την ερχόμενη Δευτέρα, δύο μήνες μετά το σοβαρό

περιστατικό υγείας που είχε ο σύζυγός της, Γιώργος Μυλωνάκης.



«Τη Δευτέρα η Τίνα Μεσσαροπούλου επιστρέφει στη θέση της, εδώ στην

εκπομπή, και στη δουλειά της, δεδομένου ότι ο Γιώργος είναι πολύ

καλύτερα. Συμπτωματικά, κλείνει δύο μήνες από το συμβάν της υγείας του»,

ανέφερε χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Ευχαρίστησε, μάλιστα,

θερμά την Όλγα Λαφαζάνη, που κάλυψε το κενό στο πάνελ με τον καλύτερο

δυνατό τρόπο.



«Σε ευχαριστώ που κάθισες με τέτοια αξιοπρέπεια στη θέση της Τίνας μας

και ήθελα να το πω και δημόσια», τόνισε η οικοδέσποινα του «Happy Day».

Διαβάστε επίσης