Γιώργος Μυλωνάκης: «Είναι μαχητής», λέει η σύζυγός του - Ευχαριστίες στο ιατρικό προσωπικό

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης βγήκε σήμερα από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» και η σύζυγός του, Τίνα Μελισσαροπούλου ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

Μετά από 26 δύσκολες μέρες στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ήρθε η ώρα χάρη στη δύναμη της επιστήμης, του Θεού αλλά και τη θέληση του ίδιου για ζωή να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, θέλω να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, όλους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και κάθε εργαζόμενο του Ευαγγελισμού — από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο.

Πέρα από εξαιρετικοί επαγγελματίες, αποδείχθηκαν πάνω απ’ όλα άνθρωποι με αληθινή αγάπη, δύναμη και ανθρωπιά. Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ. Νιώθω επίσης τεράστια ευγνωμοσύνη προς όλους τους γνωστούς και αγνώστους φίλους που στάθηκαν δίπλα μας αυτό το διάστημα.

Η παρουσία σας, τα λόγια συμπαράστασης, οι προσευχές και η αγάπη σας μάς έδωσαν δύναμη και συνέβαλαν ουσιαστικά σε αυτή τη μεγάλη μάχη.Ο σύζυγός μου είναι μαχητής.

Τίποτα στη ζωή δεν του χαρίστηκε· ό,τι πέτυχε, το κατάφερε με κόπο, επιμονή και αξιοπρέπεια. Και το ίδιο θα κάνει και τώρα.Ο επόμενος σταθμός μας είναι η Γερμανία, σε ένα εξειδικευμένο, για την περίπτωση του, κέντρο αποκατάστασης.Συνεχίζουμε με πίστη, δύναμη και ελπίδα.

Άδωνις για Μυλωνάκη: Μεγάλη βελτίωση, έδωσε και δίνει μεγάλη μάχη

Τις ευχές του στον Γιώργο Μυλωνάκη, που σήμερα βγήκε από τη ΜΕΘ, έστειλε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Να του ευχηθώ περαστικά, και σε όλην την οικογένειά του. Τον είχα δει από την πρώτη στιγμή, ήμουν από πάνω σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πώς από μια περίοδο μεγάλου φόβου πώς φτάσαμε να χαρούμε στις πρώτες του αντιδράσεις… Έχει μεγάλη βελτίωση, έδωσε μεγάλη μάχη, δίνει μεγάλη μάχη», είπε ο υπουργός Υγείας.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, βγήκε σήμερα, 11 Μαΐου 2026, από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας που είχε εισέλθει 15 Απριλίου.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός» και σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει σημαντική βελτίωση.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κλινική κατάσταση του κ. Μυλωνάκη παρουσιάζει βελτίωση, για τον λόγο αυτό κρίνουν σκόπιμη τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης για τη συνέχιση της νοσηλείας και της αποθεραπείας του.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, σήμερα 11 Μαϊου 2026 εξήλθε της ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΓΝΑ ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨, καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης.

