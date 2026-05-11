Βγήκε από την ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης - Θα μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης
Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, βγήκε σήμερα, 11 Μαΐου 2026, από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας που είχε εισέλθει 15 Απριλίου.
Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός» και σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει σημαντική βελτίωση.
Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κλινική κατάσταση του κ. Μυλωνάκη παρουσιάζει βελτίωση, για τον λόγο αυτό κρίνουν σκόπιμη τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης για τη συνέχιση της νοσηλείας και της αποθεραπείας του.
Η ανακοίνωση του νοσοκομείου:
Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, σήμερα 11 Μαϊου 2026 εξήλθε της ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΓΝΑ ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨, καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης.