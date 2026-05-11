Άδωνις για Μυλωνάκη: Μεγάλη βελτίωση, έδωσε και δίνει μεγάλη μάχη

Snapshot Ο υφυπουργός Γιώργος Μυλωνάκης βκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στις 11 Μαΐου 2026 μετά από νοσηλεία που ξεκίνησε στις 15 Απριλίου.

Η κλινική κατάσταση του Μυλωνάκη παρουσιάζει σημαντική βελτίωση σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς και το νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός».

Κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης για την περαιτέρω νοσηλεία και αποθεραπεία του.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε τις ευχές του και τόνισε ότι ο Μυλωνάκης έδωσε και συνεχίζει να δίνει μεγάλη μάχη για την ανάρρωσή του. Snapshot powered by AI

Τις ευχές του στον Γιώργο Μυλωνάκη, που σήμερα βγήκε από τη ΜΕΘ, έστειλε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Να του ευχηθώ περαστικά, και σε όλην την οικογένειά του. Τον είχα δει από την πρώτη στιγμή, ήμουν από πάνω σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πώς από μια περίοδο μεγάλου φόβου πώς φτάσαμε να χαρούμε στις πρώτες του αντιδράσεις… Έχει μεγάλη βελτίωση, έδωσε μεγάλη μάχη, δίνει μεγάλη μάχη», είπε ο υπουργός Υγείας.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, βγήκε σήμερα, 11 Μαΐου 2026, από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας που είχε εισέλθει 15 Απριλίου.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός» και σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει σημαντική βελτίωση.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κλινική κατάσταση του κ. Μυλωνάκη παρουσιάζει βελτίωση, για τον λόγο αυτό κρίνουν σκόπιμη τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης για τη συνέχιση της νοσηλείας και της αποθεραπείας του.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, σήμερα 11 Μαϊου 2026 εξήλθε της ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΓΝΑ ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨, καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης.

Διαβάστε επίσης