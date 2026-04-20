Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Γιώργος Μυλωνάκης

Συνεχίζει να δίνει μάχη στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου την περασμένη Τετάρτη (15/4).

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό παραμένει νοσηλευόμενος για έκτη ημέρα, μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σταθερή αλλά κρίσιμη, με τους γιατρούς να επισημαίνουν ότι τα επόμενα 24ωρα θα είναι καθοριστικά.

Καθημερινά στο πλευρό του βρίσκονται συγγενείς και φίλοι, ενώ τις τελευταίες ημέρες, τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και στενοί του συνεργάτες, τον επισκέπτονται προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάστασή του.