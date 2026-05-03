Γιώργος Μυλωνάκης: Σημάδια βελτίωσης της υγείας του - Τον επισκέφθηκε ξανά ο Μητσοτάκης

Ο Γιώργος Μυλωνάκης συνεχίζει να δίνει τη μάχη του στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού όπου νοσηλεύεται 18 ημέρες μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου που υπέστη στις 15 Απριλίου.

Ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, έκανε τους οικείους του να αναθαρρήσουν, καθώς αρχίζει και αντιδρά σε κάποια ερεθίσματα, ενώ φέρεται να κάνει και νεύματα και μικροκινήσεις με τα δάχτυλά του.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης αναπνέει πλέον χωρίς μηχανική υποστήριξη, ενώ οι θεράποντες ιατροί έχουν αρχίσει να μειώνουν τα κατασταλτικά φάρμακα που του χορηγούν.

Χθες, Σάββατο (2/5) τον επισκέφθηκε εκ νέου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται συχνά πυκνά στο πλευρό του στενού του συνεργάτη.