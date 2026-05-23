Iron Maiden στην Αθήνα: Ενημέρωση προς το κοινό που θα πάει στο ΟΑΚΑ σε περίπτωση βροχής

Για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπονται ομπρέλες οποιουδήποτε μεγέθους, καθώς και τσάντες ή σακίδια μεγαλύτερα από Α4 (21cm x 30cm)

Μιχάλης Παπαδάκος

Σε περίπτωση που ο Στιβ Χάρις και η παρέα του φέρουν τον λονδρέζικο καιρό στην Αθήνα και η συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ γίνει εν τέλει υπό βροχή, οι θεατές που θα παρακολουθήσουν την ιστορική metal μπάντα, δεν θα πρέπει να έχουν μαζί τους ομπρέλες, καθώς απαγορεύονται!

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η διοργανώτρια του live High Priority «Σε περίπτωση που οι Iron Maiden φέρουν μαζί τους τον βρετανικό καιρό το Σάββατο, έχετε μαζί τα αδιάβροχά σας, όχι τις ομπρέλες σας. Για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπονται ομπρέλες οποιουδήποτε μεγέθους, καθώς και τσάντες ή σακίδια μεγαλύτερα από Α4 (21cm x 30cm)».

Είσοδος για Αρένα

Για όσους αγόρασαν εισιτήριο στην αρένα οι διοργανωτές αναφέρουν: «Οι κάτοχοι εισιτηρίων ΑΡΕΝΑΣ, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης από όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου (Είσοδος Κύμης, Είσοδος Ειρήνης, Είσοδος Αρτέμιδος, Είσοδος Ιασώ, Είσοδος Πεζογέφυρας) και από την Πύλη ΣΤ που βρίσκεται επί της Λεωφόρου ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ. Ακολουθώντας τη σήμανση οι κάτοχοι εισιτηρίων θα οδηγηθούν στην Είσοδο της Αρένας (βλ. πινέζα του χάρτη) Υπάρχει ελεύθερο Parking με πρόσβαση από τη Λ. Κύμης (βλ. "P")».

Είσοδος καθήμενων

Για όσους αγόρασαν εισιτήριο καθήμενων, η High Priority ενημερώνει: «Οι κάτοχοι εισιτηρίων ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ , έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης από όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου (Είσοδος Κύμης, Είσοδος Ειρήνης, Είσοδος Αρτέμιδος, Είσοδος Ιασώ, Είσοδος Πεζογέφυρας) και από την Πύλη ΣΤ που βρίσκεται επί της Λεωφόρου ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ.

Ακολουθώντας τη σήμανση οι κάτοχοι των εισιτηρίων θα οδηγηθούν στις Εισόδους Καθήμενων 1, 2 και 8 (βλ. πινέζες του χάρτη).

Η Είσοδος Καθήμενων 1, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. πράσινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 25, (ΡΑ-ΡΒ), 28, 29, 30, 31, 33

Η Είσοδος Καθήμενων 2, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. κόκκινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 2, 5.

Η Είσοδος Καθήμενων 8, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. μωβ πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 6, 7, 8, 9, 11

Υπάρχει ελεύθερο Parking με πρόσβαση από τη Λεωφόρο. Κύμης (βλ. "P")».

Είσοδος για ΑμεΑ

Για Parking ΑμεΑ, η εταιρεία αναφέρει: «Εχει προβλεφθεί ειδικό voucher στάθμευσης μέσω της Πύλης Β για όλους τους κατόχους εισιτηρίων ΑμεΑ, το οποίο θα σας αποσταλεί το επόμενο διάστημα. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να το χρησιμοποιήσετε, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, ώστε να συμβάλετε στην καλύτερη οργάνωση και εξυπηρέτηση όλων».

Για προσέλευση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τονίζεται: «Για όσους επιλέξουν να προσέλθουν με μέσα μαζικής μεταφοράς (Σταθμός "Ειρήνη") έχει οριστεί σημείο συνάντησης (Meeting Point – βλ. χάρτη) δίπλα στο Box Office (πλησίον εισόδου 1-35) στις ακόλουθες ώρες :

•17:00
•18:00
•19:00

Στο σημείο αυτό θα βρίσκεται άτομο της παραγωγής, το οποίο θα σας υποδέχεται και θα σας συνοδεύει με ασφάλεια προς τη Θύρα 25, όπου βρίσκονται οι θέσεις σας».

