Μικρολίμανο: Σε σοβαρή κατάσταση ο 42χρονος γνωστός ποινικός που σήκωσε όπλο στους αστυνομικούς

Βαρύ ποινικό παρελθόν έχει ο 42χρονος που αποπειράθηκε να πυροβολήσει αστυνομικούς και ήταν οπλισμένος σαν αστακός όταν τον πλησίασαν οι άνδρες του Εκβιαστών τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μικρολίμανο.

Ο άνδρας, που δεν έφερε έγγραφα, ταυτοποιήθηκε ως Αλβανός κακοποιός με ιστορικό ανθρωποκτονιών και ληστειών. Το 2010 είχε κατηγορηθεί για εμπλοκή σε δολοφονία στην Καισαριανή, ενώ το 2019 είχε αποδράσει από το Μεταγωγών Πέτρου Ράλλη μαζί με άλλους τρεις κρατούμενους, κρατώντας όμηρο την αξιωματικό υπηρεσίας.

Πώς τον έπιασαν οι Αρχές

Λίγο μετά τις 5:00 το πρωί του Σαββάτου (23/5) οι αστυνομικοί τον εντόπισαν έξω από νυχτερινό κέντρο στο Μικρολίμανο και επιχείρησαν να τον ελέγξουν.

Εκείνος προσπάθησε να διαφύγει και, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, τράβηξε πιστόλι με πρόθεση να πυροβολήσει. Ένας από τους αστυνομικούς έκανε μία φορά χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, τραυματίζοντάς τον στο αφτί. Προκλήθηκε πανικός, καθώς το μαγαζί ήταν γεμάτο κόσμο εκείνη την ώρα.

Ο 42χρονος έπεσε στο πεζοδρόμιο και ακινητοποιήθηκε, ενώ η αστυνομία απέκλεισε άμεσα το σημείο. Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου υπεβλήθη σε επέμβαση στο κρανίο και νοσηλεύεται σε σοβαρή, αλλά σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ.

Η έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε τον βαρύ οπλισμό του. Δύο πιστόλια, ένα περίστροφο και σε μικρή απόσταση σακίδιο με έξι χειροβομβίδες, γεγονός που κινητοποίησε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Αστυνομικός γερανός απομάκρυνε και το όχημά του για περαιτέρω έρευνα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο κακοποιός να προετοίμαζε νέα εγκληματική ενέργεια, ενώ αναζητούνται συνεργοί και το σημείο όπου διέμενε.

