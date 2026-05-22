Κρήτη: Σε αυτοκτονία καταλήγουν τα ευρήματα για τον 33χρονο γιατρό - Χρησιμοποίησε καλώδιο ως θηλιά

Ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος φέρεται να αυτοκτόνησε με λεπτό καλώδιο, σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροψίας

Η πυκνή βλάστηση δυσχέρανε σημαντικά τον εντοπισμό του, παρά την ύπαρξη κατοικιών και επιχείρησης κοντά στο σημείο.

Η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας αμέσως μετά την ταυτοποίηση της σορού.

Ο Αλέξης Τσικόπουλος είχε εξαφανιστεί από τις 7 Δεκεμβρίου 2025, όταν έφυγε από το σπίτι του για βόλτα και το κινητό του παρέμεινε κλειστό.

Με ένα λεπτό καλώδιο φέρεται να αυτοκτόνησε ο Αλέξης Τσικόπουλος, ο 33χρονος γιατρός στην Κρήτη που αγνοοείτο από τις αρχές Δεκεμβρίου, η σορός του οποίου εντοπίστηκε χθες στην περιοχή του Τζιτζιφέ στα Χανιά.

Όπως αναφέρει το patris.gr, πληροφορίες θέλουν τον 33χρονο να έδεσε το καλώδιο στον λαιμό του, εξ ου και τα περί «βρόγχου» στη σχετική αναφορά ως αιτία θανάτου, μετά τη νεκροψία-νεκροτομή που διενήργησε ο ιατροδικαστής Κρήτης, Γιώργος Μυλωνάκης.

Υπενθυμίζεται ότι ο 33χρονος βρέθηκε νεκρός χθες κοντά σε εκκλησάκι, ανάμεσα από τα χωριά Φρες και Τζιτζιφές στον Αποκόρωνα.

Αν και από την πρώτη στιγμή τονίστηκε ότι, μετά από τουλάχιστον έξι μήνες, η σορός ήταν αποστεωμένη, υπήρξαν κάποια στοιχεία που οδηγούσαν στον 33χρονο και πάρθηκαν ως δείγμα DNA. Δίπλα του δε, βρέθηκαν και τα κλειδιά του αυτοκινήτου του, που είχε βρεθεί λίγο πιο μακριά, κοντά στο χωριό Φρε.

Για το γεγονός ότι οι εθελοντικές διασωστικές ομάδες ή οι άνδρες της ΕΜΑΚ δεν μπόρεσαν να τον εντοπίσουν, παρά το ότι ήταν κοντά στο δρόμο, οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η βλάστηση ήταν τόσο πυκνή γύρω που με δυσκολία εντοπίστηκε ακόμη και χθες, παρά τις οδηγίες του κτηνοτρόφου που τον βρήκε.

Αυτό προφανώς απαντά και στο ότι δεν κατέστη εφικτό να βρεθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα, παρά το ότι κοντά υπάρχουν σπίτια και μία επιχείρηση εστίασης, ενώ και το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου λειτουργήθηκε πριν από λίγες ημέρες.

Σημειώνεται ότι η ταυτοποίηση της σορού του που εντοπίστηκε από περαστικό βοσκό σε σημείο πολύ κοντά εκεί που είχε εγκαταλειφθεί το αυτοκίνητό του έγινε επί τόπου και η περίπτωση εγκληματικής ενέργειας αποκλείστηκε αμέσως από τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων Κανέλλο Νικολάου.

Σύμφωνα με τον Αστυνομικό Διευθυντή η μορφολογία του εδάφους και η πυκνή βλάστηση ήταν αυτά που δυσχέραιναν σημαντικά τον εντοπισμό.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου 2025, όταν ο Αλέξης Τσικόπουλος, ειδικευόμενος στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου, έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του για μία σύντομη βόλτα. Δεν επέστρεψε ποτέ, προκαλώντας ανησυχία σε συγγενείς και συναδέλφους, ενώ το κινητό του παρέμενε κλειστό.

Το αυτοκίνητο του νεαρού βρέθηκε ακινητοποιημένο λόγω βλάβης κοντά στον Φρε, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές να επικεντρώσουν τις αναζητήσεις στα γύρω χωριά, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να κινήθηκε πεζός αναζητώντας βοήθεια.

Η δήλωση εξαφάνισης έγινε από τον πατέρα του, ενώ ενεργοποιήθηκε και το Silver Alert, καθώς δεν υπήρχε καμία ένδειξη επικοινωνίας ή εντοπισμού του. Παρά την τεράστια κινητοποίηση για τον εντοπισμό του, δεν βρέθηκε στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό του.

