Aλέξης Τσικόπουλος: 4 μήνες αγνοούμενος ο 33χρονος γιατρός – Η επόμενη φάση των ερευνών

Ανοιχτή παραμένει 4 μήνες μετά την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου η υπόθεση καθώς υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα και η αγωνία παραμένει για την οικογένειά του.

Ο 33χρονος χάθηκε την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 και μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος που να οδηγεί με βεβαιότητα στην τύχη του.

Από τις πρώτες κιόλας ημέρες, οι έρευνες για τον εντοπισμό του γιατρού ήταν εκτεταμένες ενώ όσο περνούσε ο χρόνος ενισχύονταν με νέες δυνάμεις και μέσα σε μία προσπάθεια να εντοπιστεί ζωντανός ο γιατρός.

Το αυτοκίνητο του βρέθηκε στον Αποκόρωνα

Υπενθυμίζεται ότι την ημέρα της εξαφάνισής του Αλέξη, ο ίδιος επικοινώνησε με τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη λέγοντάς του ότι δεν ήταν καλά και ζητώντας του να μεταβεί στην Κρήτη. Ωστόσο, πριν καν ο πατέρας του φτάσει στο νησί, τα ίχνη του 33χρονου είχαν ήδη εξαφανιστεί και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Το αυτοκίνητό του 33χρονου εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα Χανίων, στο ύψος του Φρε Χανίων, με τη μητέρα του να δηλώνει πως το αυτοκίνητο παρουσίασε βλάβη, οπότε οι έρευνες στράφηκαν και στα γύρω χωριά, μήπως αναζήτησε εκεί βοήθεια. Όλα έδειχναν πως ο 33χρονος βγήκε από το όχημα και συνέχισε με τα πόδια. Όμως οι πρώτες έρευνες δεν είχαν αποτέλεσμα.

Οι εθελοντές του ΟΦΚΑΘ

Μετά τις πρώτες έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικές Αρχές των Χανίων, πυροσβέστες και εθελοντές ο 33χρονος παρέμενε αγνοούμενος. Στις αρχές Ιανουαρίου, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ με επικεφαλής τον Χρήστο Ράμο μετέβησαν για περίπου 5 μέρες στην Κρήτη ώστε και εκείνοι να βοηθήσουν με την σειρά τους στον εντοπισμό του Αλέξη.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά την εξαφάνιση, οι έρευνες όχι μόνο συνεχίζονταν αλλά αποκτούσαν μεγαλύτερη ένταση, την ώρα που η οικογένειά ζούσε με την ελπίδα διευρύνοντας το πεδίο αναζητήσεων και εξετάζοντας κάθε πιθανό σενάριο.

Ενεργός στα social media

Σημειώνεται ότι στις αρχές του Φλεβάρη, σύμφωνα φίλους του Αλέξη Τσικόπουλου τον είδαν ενεργό στα social media.

«Μου ήρθε ειδοποίηση στο Instagram και στο Facebook, καθώς το Threads συνδέεται μέσω αυτών, ότι ο Αλέξης ξεκίνησε να το χρησιμοποιεί. Είναι σαν κάποιος να μπήκε στον λογαριασμό του και να το ενεργοποίησε», είχε πει τότε φίλος του στο «Φως στο Τούνελ».

Η σορός σε βραχώδη περιοχή

Ωστόσο, στα τέλη Μαρτίου, μια νέα εξέλιξη ήρθε να ρίξει βαριά σκιά στην υπόθεση. Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε βραχώδη περιοχή, στο Κολυμπάρι Χανίων, σε απόσταση μόλις 10 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Οι πρώτες εκτιμήσεις ανέφεραν πως πιθανότατα ξεβράστηκε λόγω της έντονης κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών.

Η κατάσταση της σορού, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν τέτοια που δεν επέτρεπε την άμεση ταυτοποίηση, καθώς βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη. Οι αρχές, όπως προβλέπεται, άνοιξαν εκ νέου όλους τους φακέλους εξαφανίσεων στην περιοχή, με πιο πρόσφατη εκείνη του Αλέξη Τσικόπουλου.

Παρά το αρχικό σενάριο σύνδεσης των δύο υποθέσεων, νεότερες εκτιμήσεις το απομακρύνουν καθώς το ύψος του της σορού που εντοπίστηκε υπολογίζεται περίπου στο 1,80 μ., ενώ ο αγνοούμενος γιατρός έχει ύψος 1,94 μ. Επιπλέον, η σχεδόν αποστεωμένη κατάσταση της σορού οδηγεί τους ειδικούς στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος επήλθε πολύ νωρίτερα από την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του 33χρονου.

Σε αναμονή για την Anubis Coldcase K9 Team

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή με τους γονείς του Αλέξη να αναμένουν κάποιο θαύμα και να «δουλεύουν» διακριτικά τα επόμενα βήματα ώστε να τον εντοπίσουν.

Πιθανότατα, αλλά με άγνωστο χρονικό προσδιορισμό, στο επόμενο στάδιο των ερευνών να αξιοποιηθούν νέα εξειδικευμένα μέσα, όπως ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι ανίχνευσης.

Ο λόγος για την Anubis Coldcase K9 Team, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και ειδικεύεται στον εντοπισμό αγνοουμένων — ζωντανών ή νεκρών — καθώς και σε επιχειρήσεις διάσωσης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και μεγάλων ατυχημάτων.

Τα κλιμάκια της ομάδας αποτελούνται από επιστήμονες, ερευνητές, διασώστες και πιστοποιημένους χειριστές σκύλων, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε σημαντικές επιχειρήσεις εντός της χώρας, με πρόσφατη στο εργοστάσιο ΒΙΟΛΑΝΤΑ. Η πιθανή εμπλοκή τους στην υπόθεση Τσικόπουλου θεωρείται κρίσιμη, αν και η σχετική διαδικασία απαιτεί χρόνο και συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια του 33χρονου εξακολουθεί να ζει με την αβεβαιότητα, κρατώντας ζωντανή την ελπίδα για απαντήσεις.

Τέσσερις μήνες μετά, το μόνο βέβαιο είναι πως η υπόθεση παραμένει ένα μυστήριο που ζητά λύση.

Με πληροφορίες από creta24.gr

