Αγωνία στην Κρήτη για την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού - Βρέθηκε το όχημά του, αλλά όχι ο ίδιος

Έντονη ανησυχία προκαλεί η εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού του Βενιζέλειου νοσοκομείου Ηρακλείου Αλέξη Τσικόπουλου, για την οποία έχει πλέον εκδοθεί Silver Alert, καθώς τα ίχνη του αγνοούνται από την Κυριακή (07/12).

Οι Αρχές βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση, με τις έρευνες να συνεχίζονται χωρίς διακοπή στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων.

Η εξαφάνιση του ιατρού ΩΡΛ του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου δηλώθηκε στις αστυνομικές Αρχές από τους γονείς του, οι οποίοι διαμένουν εκτός Κρήτης και, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του. Από την πρώτη στιγμή σήμανε συναγερμός, με την Ελληνική Αστυνομία να αναλαμβάνει τον συντονισμό των ερευνών.

Ενεργοποίηση Silver Alert

Χθες το βράδυ (12/12) ενεργοποιήθηκε και το Silver Alert, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του και μετά τη δήλωση εξαφάνισης που υπέβαλαν οι γονείς του στις αρμόδιες Αρχές, καθώς δεν υπήρχε καμία ένδειξη επικοινωνίας ή εντοπισμού του.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του συμμετέχουν επίσης δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια επιτήρηση, με το βάρος των ερευνών να έχει δοθεί στον Αποκόρωνα Χανίων, όπου εντοπίστηκε το όχημα του 33χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα ανέφερε η μητέρα του στο neakriti.gr, το αυτοκίνητό του παρουσίασε βλάβη στο ύψος του Φρε Χανίων, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι ενδεχομένως κατευθύνθηκε προς τα γύρω χωριά αναζητώντας βοήθεια.

Στην οικία του στο Ηράκλειο βρέθηκε το πορτοφόλι του με προσωπικά αντικείμενα, ενώ, όπως αναφέρουν οι οικείοι του, τον τελευταίο καιρό τον απασχολούσε ένα προσωπικό ζήτημα, το οποίο δεν αποκλείεται να σχετίζεται με την εξαφάνισή του.

Ο Αλέξης Τσικόπουλος έχει ύψος 1,92 μ., μυώδη σωματότυπο και ξανθά μαλλιά, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί τι φορούσε την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του. Παρά τη συστηματική κινητοποίηση των Αρχών, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον άμεσο εντοπισμό του.

Αναλυτικά το δελτίο εξαφάνισης αναφέρει:

«Ο Αλέξιος Τσικόπουλος, 33 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στο Ηράκλειο Κρήτης, το πρωί της 07/12/25.

Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων.

Έχει ξανθά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,94 μ. και είναι κανονικού βάρους.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το βράδυ της 12ης/12/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.

Η ζωή του πιθανόν να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065».

