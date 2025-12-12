Ηράκλειο: 44χρονος ερασιτέχνης ψαράς στο νοσοκομείο - Τραυματίστηκε στο κεφάλι από αγκίστρι

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία διαπίστωσαν τον τραυματισμό και μερίμνησαν για τις περαιτέρω ενέργειες

Newsbomb

Ηράκλειο: 44χρονος ερασιτέχνης ψαράς στο νοσοκομείο - Τραυματίστηκε στο κεφάλι από αγκίστρι
Φωτ. Αρχείου
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (11/12) ένας ερασιτέχνης ψαράς, ο οποίος τραυματίστηκε ενώ ψάρευε στον βόρειο λιμενοβραχίονα του λιμανιού του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού, το περιστατικό σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες, όταν ο 44χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι από αγκίστρι, την ώρα που ψάρευε.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία διαπίστωσαν τον τραυματισμό και μερίμνησαν για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ο 44χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

*Με πληροφορίες από cretalive.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ο Ελ Κααμπί πήρε την απόφαση και φεύγει από τον Ολυμπιακό»

15:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δήλωναν χωράφια πεθαμένων - Αγροτοσυνδικαλιστής είχε εμπλέξει και την πεθερά του

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Διδυμίδες: Τα μάτια στον ουρανό - Πλησιάζει η πιο εντυπωσιακή βροχή διαττόντων αστέρων

14:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εισαγγελική παρέμβαση για «Φραπέ» - Έρευνα για ψευδή κατάθεση - Ίσως συλληφθεί μέχρι τα μεσάνυχτα

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο θα φύγει από την εξουσία με διαπραγματεύσεις ή χωρίς», λέει η νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο

14:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Επίθεση» Ασλανίδη σε Γκαγκάτση για Λανουά - Η απάντηση του προέδρου της ΕΠΟ

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή απάτη! Μηνύματα SMS και emails που χρησιμοποιούν το όνομα του Δήμου Αθηναίων

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπουκώρος στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αποκαλύπτω ποιος με ενημέρωσε για τις επισυνδέσεις

14:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυση κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τις απειλές του «Φραπέ», Γιώργου Ξυλούρη κατά της ζωής της

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

14:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Τυχεροπούλου ζητά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ €58.000 για μισθούς - ηθική βλάβη και επανατοποθέτηση σε θέση ευθύνης

14:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ: Συνάντηση Σλοτ με Σαλάχ

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Αποχωρούν από το λιμάνι Θεσσαλονίκης οι αγρότες - Χωρίς επεισόδια το συλλαλητήριο - Βίντεο

14:20LIFESTYLE

Χαμός στο First Dates για το ποιος θα πληρώσει: Η Άντα σηκώθηκε και έφυγε!

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αταίριαστοι συνεχάρησαν τον Κυριάκο Πιερρακάκη με Euro 2004 και «Πειρατικό»

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 44χρονος ερασιτέχνης ψαράς στο νοσοκομείο - Τραυματίστηκε στο κεφάλι από αγκίστρι

14:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρεκόρ τηλεθέασης έκανε στο κανάλι της Βουλής η Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ με «Φραπέ» και Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σχεδόν 600.000 Έλληνες παρακολουθούσαν επί ώρες!

14:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γκαγκάτσης: «Με ενότητα και διαφάνεια στον νέο αιώνα - Το ποδόσφαιρο μας ενώνει»

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η συγγραφέας Τζοάνα Τρόλοπ σε ηλικία 82 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εισαγγελική παρέμβαση για «Φραπέ» - Έρευνα για ψευδή κατάθεση - Ίσως συλληφθεί μέχρι τα μεσάνυχτα

13:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κυνηγά στους διαδρόμους της Βουλής τον «φραπέ», αφού την απείλησε να της «στρίψει το λαρύγγι» - Δείτε βίντεο

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Κολοράντο: 18χρονος βρέθηκε νεκρός σε καμινάδα επτά χρόνια μετά την εξαφάνισή του

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην επιτροπή Δεοντολογίας στέλνει την Κωνσταντοπούλου ο Νικολακόπουλος για «αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά»

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ένα παιδί από τον Δανό δότη στην Ελλάδα - Εφιάλτης δίχως τέλος για 11 οικογένειες

19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για νέο «χτύπημα» κακοκαιρίας πριν τα Χριστούγεννα - Πότε αλλάζει το σκηνικό στη χώρα μας

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

11:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο τρίτος κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία - Ο ρόλος του

20:12ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Χαλάνδρι: «Πράσινο φως» για τη ριζική ανάπλαση κομβικού δρόμου

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία πριν το γάμο: Νεκρός ο γαμπρός σε δυστύχημα - Κατέρρευσε η νύφη

14:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρεκόρ τηλεθέασης έκανε στο κανάλι της Βουλής η Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ με «Φραπέ» και Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σχεδόν 600.000 Έλληνες παρακολουθούσαν επί ώρες!

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Διθύραμβοι στα διεθνή ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η Αθήνα πήρε την εκδίκησή της»

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Μαθητής στο νοσοκομείο μετά από ρίψη κροτίδας σε σχολείο

12:32WHAT THE FACT

Γυναίκα ζήτησε από το ChatGPT τα ονόματα όλων των ανθρώπων στη Γη - Η απάντηση που πήρε από το ΑΙ

13:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χωρίς τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι η παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε το αίτημα να παραπεμφθεί με τη διαδικασία του αυτοφώρου στη δικαιοσύνη ο «Φραπές»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ