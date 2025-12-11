Ηράκλειο: Πήρε «φωτιά» για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ - Εντυπωσιακό βίντεο από drone

Στις 10 Δεκεμβρίου συμπληρώθηκαν τα 100 χρόνια από την ίδρυση του μεγαλύτερου συλλόγου του νησιού και οι οπαδοί της ομάδας ετοίμασαν ένα τεράστιο pyro show κατά μήκος των Ενετικών Τειχών στην πόλη του Ηρακλείου.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ έδωσε στη δημοσιότητα ένα εντυπωσιακό βίντεο με πλάνα από drone, που αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τι ακριβώς συνέβη στην πρωτεύουσα της Κρήτης το βράδυ της Τετάρτης.