Καιρός: Από την ψύξη στην... απόψυξη - Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό μετά τα χιόνια και το κρύο

Το πολικό... εξπρές φεύγει από τη χώρα μας και «γλυκαίνει» ο καιρός

Δημήτρης Δρίζος

Ψυχρή εισβολή από τα βόρεια–βορειοανατολικά καταγράφηκε στο προγνωστικό υλικό, με πολύ ψυχρές αέριες μάζες να κατεβαίνουν από τα Βαλκάνια προς την ευρύτερη περιοχή.

Οι θερμοκρασίες στα 850 hPa υποχωρούν έως και κάτω από τους –10 βαθμούς Κελσίου, με τον κύριο όγκο του ψύχους να κατευθύνεται προς την Τουρκία, χωρίς ωστόσο να αφήνει ανεπηρέαστη τη χώρα μας.

Μέρος της ψυχρής αέριας μάζας καλύπτει και σήμερα μεγάλο τμήμα της Ελλάδας, ενισχύοντας τις πιθανότητες για χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά, αλλά και για ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Η βαρομετρική διάταξη ευνοεί την επικράτηση βορείων ανέμων, στοιχείο που συμβάλλει στη διατήρηση του ψυχρού καιρού για διάστημα περίπου δύο έως τριών εικοσιτετραώρων.

Πώς θα κινηθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Τις επόμενες ημέρες, ο καιρός στην Ελλάδα θα χαρακτηρίζεται από τσουχτερό κρύο, παγετό κυρίως τις νυχτερινές και πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, καθώς και τοπικές χιονοπτώσεις στα βουνά και πιθανόν σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν κατά διαστήματα ισχυροί από βόρειες διευθύνσεις, ρίχνοντας περαιτέρω τη θερμοκρασία, ιδιαίτερα στο Αιγαίο.

Προς το τέλος της περιόδου, ωστόσο, διαφαίνεται υποχώρηση του ψύχους από τα δυτικά και νότια. Η σταδιακή είσοδος ηπιότερων και θερμότερων αερίων μαζών ανεβάζει τις θερμοκρασίες στα 850 hPa σε θετικές τιμές, κυρίως στο Ιόνιο και τη νότια Ελλάδα.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια γρήγορη μετάβαση σε πιο μαλακό καιρό, με εξασθένηση του παγετού και περιορισμό των καθαρά χειμερινών φαινομένων.

