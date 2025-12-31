Καιρός: Με παγωνιά η έλευση η νέα χρονιά - Πού έρχεται με χιόνια το 2026

Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Με έντονο χειμωνιάτικο σκηνικό αποχαιρετά το 2025 και κάνει ποδαρικό το 2026, καθώς χαμηλές θερμοκρασίες, παγετός και τοπικές χιονοπτώσεις επηρεάζουν αρκετές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα του καιρού αναμένεται να συνεχιστούν έως και τις πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς, με πιθανές χιονοπτώσεις ακόμη και στα βόρεια προάστια της Αττικής, σε υψόμετρα άνω των 350 μέτρων.

Ήδη στην Πάρνηθα, λόγω της ολισθηρότητας που προκάλεσε η χιονόπτωση, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στη λεωφόρο Πάρνηθας, από το ύψος του τελεφερίκ έως το καζίνο, με τις αρχές να συνιστούν αυξημένη προσοχή.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, πολύ ψυχρές αέριες μάζες από τα βόρεια και βορειοανατολικά κινούνται προς την περιοχή των Βαλκανίων, με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες σε ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Αν και ο πυρήνας του ψύχους κατευθύνεται κυρίως προς την Τουρκία, σημαντικό μέρος του επηρεάζει και τη χώρα μας, αυξάνοντας τις πιθανότητες για χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αλλά και για πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε ηπειρωτικά και θαλάσσιες περιοχές.

Η επικρατούσα βαρομετρική διάταξη ευνοεί την ενίσχυση των βορείων ανέμων, διατηρώντας το ψυχρό σκηνικό για δύο έως τρία εικοσιτετράωρα.

Ωστόσο, προς το τέλος της περιόδου, το κύμα ψύχους αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά από τα δυτικά και τα νότια. Η είσοδος θερμότερων αερίων μαζών θα οδηγήσει σε άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως στο Ιόνιο και τη νότια Ελλάδα, με τον καιρό να γίνεται αισθητά πιο ήπιος και τον παγετό να περιορίζεται.

Μάλιστα, προς το τέλος της εβδομάδας, οι θερμοκρασίες ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τους 18 βαθμούς Κελσίου, σηματοδοτώντας μια γρήγορη μετάβαση από τον έντονο χειμώνα σε πιο μαλακές καιρικές συνθήκες.

