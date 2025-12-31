Καιρός: Από τους -10 έως τους... 11 - Οι ελάχιστες θερμοκρασίες το πρωί της Πρωτοχρονιάς στη χώρα
Με τσουχτερό κρύο θα υποδεχτούμε το 2026
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τα... δόντια του θα μας δείξει ο καιρός την πρώτη ημέρα του 2026 καθώς θα υποδεχτούμε τη νέα χρονιά με ελάχιστες θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
Σύμφωνα με τον χάρτη που δημοσίευσε ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, η χαμηλότερη θερμοκρασία θα σημειωθεί στην Καστοριά με τα θερμόμετρα το πρωί να δείχνουν -10 ενώ την ίδια ώρα το Καστελόριζο θα έχει 21 βαθμούς παραπάνω (!) δηλαδή εκεί ο υδράργυρος θα φτάσει τους 11.
Να σημειωθεί πως η πολική κακοκαιρία-εξπρές θα ολοκληρωθεί από το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς ωστόσο τα πρωινά οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν χαμηλές.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:48 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πλησιάζει ο Βάργκα στην ΑΕΚ, σύμφωνα με ουγγρικό δημοσίευμα
20:38 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Κρατικό Λαχείο: Τα αποτελέσματα για το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο 2026
19:55 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άδωνις Γεωργιάδης: Επισκέφθηκε παιδιατρικά νοσοκομεία στην Αθήνα
18:37 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Μήνυμα Κίνας για επανένωση με την Ταϊβάν
18:33 ∙ LIFESTYLE
Ιρίνα Σάικ: «Μαγεύτηκε» από τη Σεούλ - Το φωτογραφικό της άλμπουμ
13:47 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Χαμηλές πτήσεις στην πρωινή ζώνη – Ποιοι έκαναν τη διαφορά
17:53 ∙ ΕΛΛΑΔΑ