Καιρός: Από τους -10 έως τους... 11 - Οι ελάχιστες θερμοκρασίες το πρωί της Πρωτοχρονιάς στη χώρα

Με τσουχτερό κρύο θα υποδεχτούμε το 2026

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Από τους -10 έως τους... 11 - Οι ελάχιστες θερμοκρασίες το πρωί της Πρωτοχρονιάς στη χώρα
INTIME.
ΚΑΙΡΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα... δόντια του θα μας δείξει ο καιρός την πρώτη ημέρα του 2026 καθώς θα υποδεχτούμε τη νέα χρονιά με ελάχιστες θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τον χάρτη που δημοσίευσε ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, η χαμηλότερη θερμοκρασία θα σημειωθεί στην Καστοριά με τα θερμόμετρα το πρωί να δείχνουν -10 ενώ την ίδια ώρα το Καστελόριζο θα έχει 21 βαθμούς παραπάνω (!) δηλαδή εκεί ο υδράργυρος θα φτάσει τους 11.

Να σημειωθεί πως η πολική κακοκαιρία-εξπρές θα ολοκληρωθεί από το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς ωστόσο τα πρωινά οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν χαμηλές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πλησιάζει ο Βάργκα στην ΑΕΚ, σύμφωνα με ουγγρικό δημοσίευμα

20:41ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνουν δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας - Πού διακόπτεται η κυκλοφορία

20:38ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κρατικό Λαχείο: Τα αποτελέσματα για το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο 2026

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Έβρος: Ελεύθερη η διέλευση φορτηγών στους Κήπους και το Ορμένιο έως τις 2 Ιανουαρίου

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Μπλακ άουτ στο Μπουένος Άιρες λόγω του καύσωνα - Περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

20:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Κώστα Τασούλα: «Η Ελλάδα χρειάζεται μία πορεία προόδου που θα συνεχιστεί με ενότητα και σταθερότητα»

19:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Επισκέφθηκε παιδιατρικά νοσοκομεία στην Αθήνα

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα – Δείτε βίντεο

19:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαγγέλης Μαρινάκης: «Σε όλη την “ερυθρόλευκη” οικογένεια και όλους τους Έλληνες, καλή χρονιά»

19:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστοδουλίδης: Το 2026 η σημαία της Κύπρου θα κυματίζει στον κορυφαίο ιστό της Ευρώπης

19:33ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Το έργο της «Αποστολής», παράδειγμα σε όσους εργάζονται με έμπρακτη αγάπη

19:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τους -10 έως τους... 11 - Οι ελάχιστες θερμοκρασίες το πρωί της Πρωτοχρονιάς στη χώρα

19:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειωμένος κατά 30% ο ΦΠΑ από την Πρωτοχρονιά σε Β. Αιγαίο, Σαμοθράκη, Δωδεκάνησα – Οδηγίες και παραδείγματα εφαρμογής από την ΑΑΔΕ

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Αυτοκίνητο έπεσε στον ποταμό Άρι – Απεγκλωβίστηκε η οδηγός

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία παραμονή της Πρωτοχρονιάς: Κατέληξε 27χρονη που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Χανίων

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στη Νότια Αφρική: 41 νεαροί άνδρες νεκροί σε παραδοσιακή τελετή ενηλικίωσης

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Κίνας για επανένωση με την Ταϊβάν

18:33LIFESTYLE

Ιρίνα Σάικ: «Μαγεύτηκε» από τη Σεούλ - Το φωτογραφικό της άλμπουμ

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: «Γελοίο» το βίντεο που παρουσίασε η Μόσχα για την επίθεση με drones στην κατοικία του Πούτιν

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Χιόνια στην Αττική: Διακοπή κυκλοφορίας στην Πάρνηθα, στα «λευκά» η Ιπποκράτειος Πολιτεία - Έπεσαν οι πρώτες νιφάδες στην Πεντέλη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη ανατροπή από Αρναούτογλου - Από τα χιόνια στους... 18 βαθμούς σε λίγες ώρες

17:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Ναύπακτο: Απανθρακωμένα πλούσια αδέρφια - Άφαντη η οικιακή βοηθός που ήταν στη διαθήκη!

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή με την τραγωδία στη Ρόδο - «Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ»

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα – Δείτε βίντεο

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία παραμονή της Πρωτοχρονιάς: Κατέληξε 27χρονη που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Χανίων

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για δύο 13χρονες: Μίλαγαν με Αιγύπτιους στα social media - Λιπόθυμη από χρήση χασίς η μία!

15:27ΕΛΛΑΔΑ

«Διαλύθηκε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης - Τα επόμενα βήματα τους

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοί είναι από το 2025 οι δύο νέοι Άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας - Οι αποφάσεις του Φαναρίου

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Αυτοκίνητο έπεσε στον ποταμό Άρι – Απεγκλωβίστηκε η οδηγός

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Μπλακ άουτ στο Μπουένος Άιρες λόγω του καύσωνα - Περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Το «ρωσικό ψύχος» έφτασε: Πού θα χιονίσει σήμερα και αύριο - Τι θα συμβεί το Σαββατοκύριακο

13:47LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Χαμηλές πτήσεις στην πρωινή ζώνη – Ποιοι έκαναν τη διαφορά

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στους Αγίους Θεοδώρους: Νεκρός άνδρας σε τροχαίο

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με την εξαφάνιση του διοικητή της πυροσβεστικής στις Σέρρες- «Τελευταία είχε κλειστεί στον εαυτό του»

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

05:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές για να καλυφθεί το «κενό» με τα Χριστούγεννα

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

15:18ΚΟΣΜΟΣ

«Πάρε μαρκαδόρο και σχεδίαζε»: Ο Ζελένσκι δέχεται πως έχασε ουκρανικά εδάφη - Οι περιοχές που δίνει

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Χιόνια στην Αττική: Διακοπή κυκλοφορίας στην Πάρνηθα, στα «λευκά» η Ιπποκράτειος Πολιτεία - Έπεσαν οι πρώτες νιφάδες στην Πεντέλη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ