Καιρός: Απόλυτη ανατροπή από Αρναούτογλου - Από τα χιόνια στους... 18 βαθμούς σε λίγες ώρες

Ο Σάκης Αρναούτογλου παρουσιάζει την πρόγνωση καιρού για τις πρώτες μέρες του νέου έτους, επισημαίνοντας τον έντονο παγετό που επικρατεί στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, ο οποίος σταδιακά θα υποχωρήσει με την άφιξη πιο ήπιων καιρικών συνθηκών από το Σάββατο.

Η αρχική εικόνα της Παραμονής Πρωτοχρονιάς χαρακτηρίζεται από χαμηλές θερμοκρασίες και τοπικές χιονοπτώσεις κυρίως στα βόρεια, ενώ η κακοκαιρία περιορίζεται σταδιακά.

Η Παραμονή Πρωτοχρονιάς φέρνει τσουχτερό κρύο σχεδόν σε όλη την κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν χαμηλές και τον παγετό να επηρεάζει τις περισσότερες περιοχές. Ο μετεωρολόγος τονίζει ότι το ψύχος θα μετακινηθεί νοτιότερα, αλλά πρόκειται για προσωρινή κατάσταση. Από το Σάββατο, αναμένεται απότομη άνοδος της θερμοκρασίας, που θα οδηγήσει σε σημαντική αλλαγή των καιρικών συνθηκών.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η Βόρεια Ευρώπη πλήττεται από βαριά χειμωνιάτικη κακοκαιρία, με έντονες χιονοπτώσεις κυρίως στη Γερμανία και βορειότερα των Άλπεων. Η Ελλάδα παρακολουθεί αυτή την κατάσταση, με την Θεσσαλία και τις νότιες περιοχές να βιώνουν συννεφιά, παροδικές βροχές και χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα, ιδιαίτερα στην Εύβοια.

Την Πρωτοχρονιά, η δυτική και βόρεια Ελλάδα θα παρουσιάσουν γενικά καθαρό ουρανό, ενώ η κεντρική και νότια χώρα θα επηρεαστεί από νεφώσεις και αστάθεια. Στην Αττική, τη Βοιωτία, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Παράλληλα, η Θράκη θα έχει συννεφιά, με πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά του βορειονανατολικού Αιγαίου, ειδικά στη Λήμνο, προς το βράδυ.

Προς τις βραδινές ώρες της Πρωτοχρονιάς, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Ωστόσο, μικρής διάρκειας χιονοπτώσεις μπορεί να συνεχιστούν στο Θρακικό Πέλαγος και τη Λήμνο, πριν επικρατήσουν πιο ήπιες συνθήκες.

Το Σάββατο αλλάζει ο καιρός με ισχυρούς νοτιάδες σε τμήματα του Αιγαίου ενώ δυνατός άνεμος θα φυσά την Κυριακή και στην Αττική. Θα κυριαρχήσουν οι νοτιάδες που θα φέρουν θερμότερες αέριες μάζες και θα ανέβει αισθητά η θερμοκρασία.

Η Πρωτοχρονιά θα έχει μονοψήφιους αριθμούς σε επίπεδο θερμοκρασίας με τοπικό παγετό στα βόρεια. Την Κυριακή η θερμοκρασία κατά τόπους θα φτάσει σε 17 και 18 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογο και το σκηνικό τη Δευτέρα.

