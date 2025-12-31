Καιρός – meteo.gr: Πώς θα κάνουμε αλλαγή του χρόνου

Με χαμηλές θερμοκρασίες και γενικά περιορισμένα φαινόμενα θα γίνει η αλλαγή του χρόνου, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr για τον καιρό το βράδυ της Πρωτοχρονιάς.

Όπως επισημαίνεται, για τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 1 Ιανουαρίου –χρονική περίοδο κατά την οποία υπήρχε αυξημένη προγνωστική αβεβαιότητα– πλέον καταγράφεται σύγκλιση των προγνωστικών μοντέλων. Τα δεδομένα δείχνουν επικράτηση χαμηλών θερμοκρασιών, με περιορισμένα φαινόμενα, κυρίως σε περιοχές του Αιγαίου.

Στους σχετικούς προγνωστικούς χάρτες αποτυπώνεται ο αθροιστικός υετός τριώρου για τα διαστήματα 14:00–17:00 της Τετάρτης 31/12/2025 και 02:00–05:00 της Πέμπτης 01/01/2026:

Αναλυτική πρόγνωση για την Παραμονή και την Πρωτοχρονια

Tην Τετάρτη 31/12, το απόγευμα και βράδυ, σύμφωνα με το meteo.gr, αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια πεδινά τμήματα της χώρας, καθώς και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά. Κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις ενδέχεται να εκδηλωθούν ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο –τοπικά έως και σε πεδινά τμήματα– στη Χαλκιδική, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στο Βόρειο Αιγαίο.

Την Πέμπτη, Πρωτοχρονιά, τις πρώτες πρωινές ώρες, τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στο Αιγαίο, με πρόσκαιρη ενίσχυση των χιονοπτώσεων σε τμήματα του Βορείου Αιγαίου, όπου υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης και χιονοκαταιγίδων. Σταδιακά, τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν προς τα νοτιότερα τμήματα του Αιγαίου, με τοπικές βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά, και θα εξασθενήσουν έως τις απογευματινές ώρες της Πρωτοχρονιάς.

Τις πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς, παγετός αναμένεται σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, κατά τόπους ισχυρός, κυρίως στα βόρεια.

