Ο καιρός της Πρωτοχρονιάς: Με νιφάδες χιονιού και παγωνιά θα έρθει ο νέος χρόνος στην Αττική

Η ψυχρή μαζική εισβολή θα είναι σύντομη και εντυπωσιακή - Εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο

Newsbomb

Ο καιρός της Πρωτοχρονιάς: Με νιφάδες χιονιού και παγωνιά θα έρθει ο νέος χρόνος στην Αττική
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με νιφάδες χιονιού στα βόρεια προάστια της Αττικής και θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν αναμένεται ο νέος χρόνος, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Η ψυχρή μαζική εισβολή θα είναι σύντομη και εντυπωσιακή, φέρνοντας επιλεκτικές χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Εύβοιας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Ο βοριάς εδραιώνεται ήδη στη Βόρεια Ελλάδα και αύριο θα επεκταθεί παντού, προκαλώντας ολικό παγετό στα βόρεια, ενώ στο Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη θα υπάρξουν λίγες καταιγίδες μέχρι το πρωί.

Η μετεωρολόγος σημειώνει ότι τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα και δεν αναμένονται προβλήματα: «Δεν αποκλείεται να χιονίσει για λίγο και σε νησιά μας, στο Βόρειο Αιγαίο, στη Θάσο για παράδειγμα, στις Βόρειες Σποράδες». Ειδικό ενδιαφέρον υπάρχει για την Αττική: «Θα έχουμε χιονοπτώσεις κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Αττικής. Θα έλεγα ουσιαστικά από τον Άγιο Στέφανο, ίσως και βορειότερα. Κάποιες νιφάδες, όχι για προβλήματα όμως».

Η Πρωτοχρονιά φέρνει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές με υπολείμματα βροχής, ενώ το Σαββατοκύριακο προβλέπεται άνοδος θερμοκρασίας έως 20 βαθμούς και λιακάδα, σε αντίθεση με τους -15 βαθμούς που θα δει το θερμόμετρο το ξημέρωμα της Πρωτοχρονιάς στα βόρεια.

Τσουχτερό κρύο την παραμονή Πρωτοχρονιάς

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του Mega, Χριστίνα Ρήγου, h τελευταία μέρα του έτους θα είναι άκρως χειμωνιάτικη, καθώς αναμένεται μία ψυχρή εισβολή express που θα ρίξει κατακόρυφα τη θερμοκρασία, με λίγα χιόνια.

Την Τετάρτη, παραμονή Πρωτοχρονιάς, ασθενείς βροχές αναμένονται στην Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και το Αιγαίο, με σποραδικές καταιγίδες το πρωί στην Κρήτη.

Στα βορειότερα τμήματα περιμένουμε αίθριο καιρό, με λίγα χιόνια το πρωί στην Θράκη. Παροδικές και ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές ημιορεινές περιοχές στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και στην Εύβοια

Η θερμοκρασία σε πτώση, θα κυμανθεί κοντά στους 7 – 9 βαθμούς το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, 10 – 13 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 16 στο νότιο Αιγαίο, με περαιτέρω πτώση προς την αλλαγή του έτους.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι στα πελάγη, ισχυροί μέχρι το μεσημέρι στα 6 – 7 μποφόρ στο Αιγαίο, βαθμιαία θα υποχωρήσουν.

Στην Αττική προβλέπονται ασθενείς βροχές ή χιονόνερο ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στην Πάρνηθα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 9 μέχρι το μεσημέρι και θα πέσει κατακόρυφα στη συνέχεια, έως 2 βαθμούς το βράδυ. Βόρειοι οι άνεμοι 6, στα ανατολικά 7 μποφόρ το πρωί, με περαιτέρω εξασθένηση το βράδυ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 3 βαθμούς, βόρειοι οι άνεμοι 6 – 7 μποφόρ.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στο νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα το πρωί στο βορειοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 7 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός την Πρωτοχρονιά

Στα δυτικά και τα βόρεια σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις έως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Χαλικιδικής, όπου θα σημειωθούν κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και τα ημιορεινά και χιονόνερο σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές, στα βορειότερα χιονόνερο και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και στα κεντρικά και τα βόρεια ημειορεινά. Μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν και μόνον στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη έως 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 6 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 7 με 10 και στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 13 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:44ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Παλαιστίνιος προσπάθησε να παρασύρει με το αυτοκινητό του στρατιώτες - Έπεσε νεκρός

00:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Η Άρσεναλ διέλυσε τα όνειρα της Άστον Βίλα, «γκέλα» για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

00:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο

00:22ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Αλλαγή στην κορυφή της βαθμολογίας πριν από το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπισμός πυρομαχικού υλικού στην Ηγουμενίτσα

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Σε τρίτη χειρουργική επέμβαση για επίμονο λόξιγκα υποβλήθηκε ο Μπολσονάρου

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο καιρός της Πρωτοχρονιάς: Με νιφάδες χιονιού και παγωνιά θα έρθει ο νέος χρόνος στην Αττική

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ απειλεί διεθνείς ΜΚΟ με αναστολή πρόσβασης στον θύλακα - Κατηγορίες κατά των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για «διασυνδέσεις με τρομοκράτες»

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ: Εξέφρασε αμφιβολίες για την επίθεση της Ουκρανίας σε κατοικία του Πούτιν - «Δεν είναι σαφές εάν συνέβη πραγματικά»

23:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εκτροχιασμός τρένου με χημικά στο Κεντάκι

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εκατοντάδες συλλήψεις υπόπτων για συμμετοχή στο Ισλαμικό Κράτος

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 15χρονη λόγω κατανάλωσης αλκοόλ - Χειροπέδες σε υπεύθυνο καταστήματος

23:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

22:54ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Τα «αγκάθια» που απειλούν την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Ριφιφί με λεία 30 εκατ. στη Γερμανία: Κάμερα κατέγραψε τους φερόμενους δράστες

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Κωνσταντινούπολη - Προελαύνει το πολικό ψύχος - Βίντεο

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται το τρίχρονο κοριτσάκι από τον Βόλο που διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα

22:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση, ρυθμίζεται το πλαίσιο των ΜΚΟ

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 30/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 7.500.000 ευρώ

22:03ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 30/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 59 εκατομμύρια ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Περιπετειώδεις οι διακοπές για ζευγάρι στις Σποράδες - Θα περνούσαν μαζί τις διακοπές των Χριστουγέννων αλλά κατέληξαν στα δικαστήρια

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 35 της η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, συγγραφέας και εγγονή του Τζον Κένεντι

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα «έδειξε» πώς θα επιτεθεί στην Ταϊβάν με σμήνη μελισσών-drones και στρατιώτες-ρομπότ: Το βίντεο AI που δημοσίευσε ο στρατός

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος μισθός του για το 2025

17:12ΚΑΙΡΟΣ

«Θα ξυρίζουν οι βοριάδες, πασπάλες χιονιού μέχρι τη θάλασσα» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το επόμενο διήμερο

20:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι φορολογικές υποχρεώσεις που λήγουν έως 31 Δεκεμβρίου - Τι πρέπει να κάνετε άμεσα για να αποφύγετε πρόστιμα το 2026

07:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple εξέδωσε προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για «εξαιρετικά εξελιγμένη επίθεση»

20:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Πότε επιστρέφει με νέα επεισόδια η σειρά του MEGA

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο καιρός της Πρωτοχρονιάς: Με νιφάδες χιονιού και παγωνιά θα έρθει ο νέος χρόνος στην Αττική

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτα μέτρα στον Δήμο Αθηναίων λόγω χαμηλών θερμοκρασιών

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: «Φύγε για το εξωτερικό αν η έρευνα στραφεί σε εσένα» - Το μήνυμα της συντρόφου στον γιο

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Ριφιφί με λεία 30 εκατ. στη Γερμανία: Κάμερα κατέγραψε τους φερόμενους δράστες

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε χριστουγεννιάτικο γεύμα: Νεκρές μητέρα και 15χρονη κόρη από δηλητηριασμένο γεύμα

11:48WHAT THE FACT

Κάτι χτύπησε τη Σελήνη στη μέση της νύχτας και ένα τηλεσκόπιο το κατέγραψε εντελώς τυχαία

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη ταλαιπωρία για ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη: Έχασαν το καράβι για Χανιά και την… έβγαλαν στο λεωφορείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ