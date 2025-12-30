Γιώργος Τσατραφύλλιας: Ο καιρός παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς – Πού θα χιονίσει

Ανάρτηση για τον καιρό της παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς έκανε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο μετεωρολόγος στην ανάρτηση του κάνει λόγο για χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά επίπεδα για το επόμενο διήμερο. Σύμφωνα με τον ίδιο οι χιονοπτώσεις που δεν θα έχουν ιδιαίτερη ένταση θα σημειωθούν στην Εύβοια και τα ορεινά.

Στην Καβάλα, στη Θάσο και στη Σαμοθράκη δεν αποκλείεται να χιονίσει μέχρι τη θάλασσα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πασπάλες χιονιού αναμένονται μετά το ρεβεγιόν και στα ορεινά της Αττικής οι οποίες θα φτάσουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Επιπλέον ο μετεωρολόγος κάνει λόγο για «βοριάδες που θα ξυρίζουν» οι οποίοι θα φέρουν πτώση της θερμοκρασίας που θα είναι αισθητή.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Πασπάλες χιονιού μέχρι τη Θάλασσα;»

Καλημέρα!

Ακολουθεί χάρτης με τις περιοχές που θα χιονίσει το επόμενο διήμερο σε χαμηλά υψόμετρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι:

Οι χιονοπτώσεις δεν θα έχουν ιδιαίτερη ένταση.

Περισσότερο χιόνι θα πέσει στην Εύβοια και στα ορεινά.

Στην Καβάλα, στη Θάσο και στη Σαμοθράκη δεν αποκλείεται να χιονίσει λίγο μέχρι τη θάλασσα.

Στην Αττική (μετά το ρεβεγιόν) "θα πασπαλίσει" στα ορεινά ενώ νιφάδες χιονιού θα πεσούν και χαμηλότερα.

θα το δαγκώσουμε το επόμενο διήμερο- με τους βοριάδες να ξυρίζουν.

Καλή πρωτοχρονιά!

