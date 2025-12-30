Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Το μοτίβο πάνω από τον Ατλαντικό και την Ευρώπη επιστρέφει σε μια πιο «προοδευτική» και δυναμική φάση, με τη δημιουργία ενός ισχυρού δίπολου υψηλών-χαμηλών πιέσεων

Δημήτρης Δρίζος

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με την απομάκρυνση του ισχυρού «Rex Block» που κυριάρχησε στην Ευρώπη τα Χριστούγεννα, ανοίγει ο δρόμος για την επέλαση της Αρκτικής ψυχρής μάζας, η οποία θα καλύψει μεγάλο μέρος της ηπείρου τις τελευταίες μέρες του 2025.

Η εισβολή αυτή θα φέρει χιόνια και πολικό ψύχος σε ανατολικές, κεντρικές και νότιες περιοχές, ενώ από τις αρχές του 2026 το μοτίβο θα αναστραφεί, φέρνοντας νέο κύμα ψύχους στη Δυτική Ευρώπη.

Το μοτίβο πάνω από τον Ατλαντικό και την Ευρώπη επιστρέφει σε μια πιο «προοδευτική» και δυναμική φάση, με τη δημιουργία ενός ισχυρού δίπολου υψηλών-χαμηλών πιέσεων. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι αυτή η δυναμική θα συνεχιστεί και στις πρώτες εβδομάδες του 2026, με κύματα ψύχους στη Δύση και θερμότερα ρεύματα στην Ανατολή, συνοδευόμενα από έντονα φαινόμενα χιονόπτωσης και βροχόπτωσης.

Σύμφωνα με την τρέχουσα ανάλυση, πάνω από τον Ατλαντικό και τη Δυτική Ευρώπη παρατηρείται ένα σημαντικό υψηλό βαρομετρικό, το οποίο αποτελεί το «Rex Block» που κυριάρχησε την προηγούμενη εβδομάδα. Στη βόρεια Ευρώπη, ένα βαθύ ανώτερο χαμηλό με πολικές ψυχρές μάζες επεκτείνεται προς Σκανδιναβία και βόρεια Ευρώπη, προετοιμάζοντας την ταχεία εισβολή ψυχρού αέρα προς νότο.

1767082672444-865273293-1.jpg

Στην Κεντρική Ευρώπη, για παράδειγμα στη Σλοβενία, η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι εντυπωσιακή: γύρω στους 15 °C μέσα σε μία νύχτα, με το ψυχρό κύμα να διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και να φτάνει μέχρι το Νέο Έτος.

Στη συνέχεια, με την επιστροφή της ροής από νοτιοδυτικά, η Μεσόγειος θα στείλει υγρασία προς την Κεντρική Ευρώπη, προκαλώντας έντονη βροχόπτωση και χιονοπτώσεις στα υψηλότερα ορεινά των Άλπεων.

Οι σημαντικότερες περιοχές που θα επηρεαστούν

Η ψυχρή εισβολή θα φτάσει στην Πολωνία, την ανατολική Γερμανία, την Τσεχία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ, επεκτεινόμενη γρήγορα προς τα νότια, φτάνοντας στην Ελλάδα έως την Τρίτη το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα είναι 10-15 °C χαμηλότερη από το φυσιολογικό, με πρωινές τιμές κοντά ή κάτω από τους -10 °C σε κάποιες περιοχές, ενώ οι μέγιστες θα παραμείνουν γύρω από το μηδέν.

Η χιονόπτωση θα είναι πιο έντονη στη Νορβηγία και τη Σουηδία, καθώς και στην Τουρκία, κυρίως στα ορεινά. Στη Νορβηγία, ενδέχεται να σημειωθούν 75-100 εκ. φρέσκου χιονιού μέχρι την Παρασκευή, ενώ στην Τουρκία μπορεί να ξεπεράσει τα μισό μέτρο στα ορεινά.

Στις Βαλτικές χώρες, η θερμή θάλασσα θα ενισχύσει το φαινόμενο του «sea-snow effect», με έντονη χιονόπτωση σε Λιθουανία και Λετονία.

1767082682832-737239130-2.jpg

Η Ελλάδα στο επίκεντρο του ψυχρού κύματος

Στην Ελλάδα, η ψυχρή εισβολή θα είναι αισθητή σε όλη τη χώρα, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά. Στα βουνά της Βόρειας Ελλάδας και της Ηπείρου αναμένονται χιονοπτώσεις, ενώ το κρύο θα φτάσει ακόμη και σε πεδινές περιοχές, με πρωινές θερμοκρασίες κοντά στο μηδέν ή και χαμηλότερα.

Οι νοτιότερες περιοχές θα επηρεαστούν από κρύα βόρεια ρεύματα, ενώ κατά διαστήματα θα εκδηλωθούν βροχές και χιονόνερο. Στις ορεινές περιοχές της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας αναμένονται χιονοπτώσεις τοπικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα σε Ηλεία, Αρκαδία και Θεσσαλία.

4.jpg

Νέα στροφή του καιρού

Μετά το Νέο Έτος, το μοτίβο θα αναστραφεί ξανά. Ένα νέο ισχυρό χαμηλό αναμένεται να καλύψει τη Δυτική Ευρώπη, με ψύχος να φτάνει μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και την Ισπανία.

Οι θερμοκρασίες θα είναι 12-15 °C κάτω από το φυσιολογικό, ενώ στη Μεσόγειο θα παρατηρηθεί σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας και υγρασίας. Στην Ελλάδα, η επιστροφή της νοτιοδυτικής ροής θα φέρει πιο ήπιο καιρό και αυξημένη υγρασία, ενώ οι υψηλότερες περιοχές θα συνεχίσουν να δέχονται χιονοπτώσεις.

Το τέλος του 2025 και οι πρώτες μέρες του 2026 θα συνοδευτούν από έντονα χειμωνιάτικα φαινόμενα στην Ευρώπη, με πολικές μάζες αέρα να επηρεάζουν τα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο και τη Δυτική Ευρώπη.

6.jpg

Η Ελλάδα θα βιώσει ψυχρές συνθήκες σε όλη τη χώρα, με χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά και τοπικές σε πεδινές περιοχές, ενώ η δυναμική μεταβολή των ατμοσφαιρικών συστημάτων θα διατηρήσει τον καιρό μεταβλητό, με εναλλαγές κρύου και ζεστού σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι πολίτες καλούνται να προετοιμαστούν για τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις χιονοπτώσεις, ιδίως σε περιοχές όπου οι δρόμοι μπορεί να γίνουν επικίνδυνοι λόγω πάγου και χιονιού.

Πηγή: severe-weather.eu

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:53ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Βομβάρδισε λιμάνι της Υεμένης - Στόχευσε φορτία που μετέφεραν όπλα από τα ΗΑΕ

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ο θρυλικός Wankel επιστρέφει μέσω… Κίνας

10:48WHAT THE FACT

Το κόλπο με το αλουμινόχαρτο - Θα κρατήσει το σπίτι σας ζεστό όλο τον χειμώνα

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε χριστουγεννιάτικο γεύμα: Νεκρές μητέρα και 15χρονη κόρη από δηλητηριασμένο γεύμα

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Αχαρνές: Συνελήφθησαν τρεις 15χρονοι για ληστεία σε βάρος 59χρονης πεζής

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε από χειρουργείο και μιλούσε άπταιστα ισπανικά: Μέχρι τότε μετρούσε μόνο μέχρι το 10

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Αυτά είναι όλα τα τριήμερα της νέας χρονιάς για απόδραση, περιπέτεια και ανανέωση

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Λάρισα – Σε συναγερμό η Πυροσβεστική

10:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Έφτασε στην Ευελπίδων ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, που συνελήφθη για τη δολοφονία της

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις την Πρωτοχρονιά - Το Plan B της κυβέρνησης για τα μπλόκα - Κλείσιμο παρακαμπτηρίων στη Νίκαια, αποκλεισμοί σε τελωνεία

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο «πόλεμος των πάγων» στην Αρκτική: Η Κίνα και ο νέος «Πολικός Δρόμος του Μεταξιού» προκαλούν συναγερμό στη Δύση

09:45ΚΟΣΜΟΣ

«Ψυχώ» στο Τέξας: Βρέθηκαν 34 πτώματα σε υδάτινους δρόμους μέσα σε 12 μήνες

09:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαστεργίου: Οι κάμερες έχουν γράψει ήδη πάνω από 10.000 παραβιάσεις του κόκκινου

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πληθαίνουν οι ομάδες για μπλόκα στο Viber

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Μπαγκλαντές: Πέθανε η Χαλέντα Ζία σε ηλικία 80 ετών - Υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας

09:25LIFESTYLE

Λιζ Χάρλεϊ: Έκανε τα Χριστούγεννα... καλοκαίρι ποζάροντας με λεοπάρ μπικίνι στην παραλία

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ανακοίνωσε το πρώτο χερσαίο πλήγμα στη Βενεζουέλα - Η CIA έπληξε με drone απομακρυσμένη προκυμαία

09:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα χιονίσει την Πρωτοχρονιά - Ποιες περιοχές της Αττικής θα «ντυθούν» στα λευκά

09:08ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πυρκαγιά σε αποθήκη στην περιοχή του Σκαλανίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο στη Σερβία: Επιτέθηκαν στο ρινγκ στον Γιάννη Τσουκαλά μετά τη νίκη του (video)

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

09:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα χιονίσει την Πρωτοχρονιά - Ποιες περιοχές της Αττικής θα «ντυθούν» στα λευκά

09:45ΚΟΣΜΟΣ

«Ψυχώ» στο Τέξας: Βρέθηκαν 34 πτώματα σε υδάτινους δρόμους μέσα σε 12 μήνες

04:14LIFESTYLE

The Voice: Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος κέρδισε στον μεγάλο τελικό

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα «έδειξε» πώς θα επιτεθεί στην Ταϊβάν με σμήνη μελισσών-drones και στρατιώτες-ρομπότ: Το βίντεο AI που δημοσίευσε ο στρατός

07:47ΚΟΣΜΟΣ

Άντονι Τζόσουα: Φόβοι πως έχει τραυματιστεί σοβαρότερα από το τροχαίο στη Νιγηρία

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιανουαρίου: Πότε και πού θα χιονίσει, οι εναλλαγές και οι εκπλήξεις

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

07:16ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Μίκαελ είναι εδώ, αλλά είναι διαφορετικός»: Το μήνυμα της συζύγου του 12 χρόνια μετά το ατύχημα στις Άλπεις

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR: Με απουσίες πριν από το ντέρμπι οι «πράσινοι» - Η ώρα και το κανάλι

07:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple εξέδωσε προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για «εξαιρετικά εξελιγμένη επίθεση»

10:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Έφτασε στην Ευελπίδων ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, που συνελήφθη για τη δολοφονία της

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Άνω Λιόσια: Νεκρός άνδρας που παρασύρθηκε από τον προαστιακό

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Έλεγχοι σε συγγενείς αγροτών και ενοικιαστές

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Ραφαήλ Γαλυφιανάκης: Η συγκλονιστική μαντινάδα του πατέρα του για τις 40 ημέρες από τον θάνατό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ