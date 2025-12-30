Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Με την απομάκρυνση του ισχυρού «Rex Block» που κυριάρχησε στην Ευρώπη τα Χριστούγεννα, ανοίγει ο δρόμος για την επέλαση της Αρκτικής ψυχρής μάζας, η οποία θα καλύψει μεγάλο μέρος της ηπείρου τις τελευταίες μέρες του 2025.

Η εισβολή αυτή θα φέρει χιόνια και πολικό ψύχος σε ανατολικές, κεντρικές και νότιες περιοχές, ενώ από τις αρχές του 2026 το μοτίβο θα αναστραφεί, φέρνοντας νέο κύμα ψύχους στη Δυτική Ευρώπη.

Το μοτίβο πάνω από τον Ατλαντικό και την Ευρώπη επιστρέφει σε μια πιο «προοδευτική» και δυναμική φάση, με τη δημιουργία ενός ισχυρού δίπολου υψηλών-χαμηλών πιέσεων. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι αυτή η δυναμική θα συνεχιστεί και στις πρώτες εβδομάδες του 2026, με κύματα ψύχους στη Δύση και θερμότερα ρεύματα στην Ανατολή, συνοδευόμενα από έντονα φαινόμενα χιονόπτωσης και βροχόπτωσης.

Σύμφωνα με την τρέχουσα ανάλυση, πάνω από τον Ατλαντικό και τη Δυτική Ευρώπη παρατηρείται ένα σημαντικό υψηλό βαρομετρικό, το οποίο αποτελεί το «Rex Block» που κυριάρχησε την προηγούμενη εβδομάδα. Στη βόρεια Ευρώπη, ένα βαθύ ανώτερο χαμηλό με πολικές ψυχρές μάζες επεκτείνεται προς Σκανδιναβία και βόρεια Ευρώπη, προετοιμάζοντας την ταχεία εισβολή ψυχρού αέρα προς νότο.

Στην Κεντρική Ευρώπη, για παράδειγμα στη Σλοβενία, η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι εντυπωσιακή: γύρω στους 15 °C μέσα σε μία νύχτα, με το ψυχρό κύμα να διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και να φτάνει μέχρι το Νέο Έτος.

Στη συνέχεια, με την επιστροφή της ροής από νοτιοδυτικά, η Μεσόγειος θα στείλει υγρασία προς την Κεντρική Ευρώπη, προκαλώντας έντονη βροχόπτωση και χιονοπτώσεις στα υψηλότερα ορεινά των Άλπεων.

Οι σημαντικότερες περιοχές που θα επηρεαστούν

Η ψυχρή εισβολή θα φτάσει στην Πολωνία, την ανατολική Γερμανία, την Τσεχία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ, επεκτεινόμενη γρήγορα προς τα νότια, φτάνοντας στην Ελλάδα έως την Τρίτη το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα είναι 10-15 °C χαμηλότερη από το φυσιολογικό, με πρωινές τιμές κοντά ή κάτω από τους -10 °C σε κάποιες περιοχές, ενώ οι μέγιστες θα παραμείνουν γύρω από το μηδέν.

Η χιονόπτωση θα είναι πιο έντονη στη Νορβηγία και τη Σουηδία, καθώς και στην Τουρκία, κυρίως στα ορεινά. Στη Νορβηγία, ενδέχεται να σημειωθούν 75-100 εκ. φρέσκου χιονιού μέχρι την Παρασκευή, ενώ στην Τουρκία μπορεί να ξεπεράσει τα μισό μέτρο στα ορεινά.

Στις Βαλτικές χώρες, η θερμή θάλασσα θα ενισχύσει το φαινόμενο του «sea-snow effect», με έντονη χιονόπτωση σε Λιθουανία και Λετονία.

Η Ελλάδα στο επίκεντρο του ψυχρού κύματος

Στην Ελλάδα, η ψυχρή εισβολή θα είναι αισθητή σε όλη τη χώρα, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά. Στα βουνά της Βόρειας Ελλάδας και της Ηπείρου αναμένονται χιονοπτώσεις, ενώ το κρύο θα φτάσει ακόμη και σε πεδινές περιοχές, με πρωινές θερμοκρασίες κοντά στο μηδέν ή και χαμηλότερα.

Οι νοτιότερες περιοχές θα επηρεαστούν από κρύα βόρεια ρεύματα, ενώ κατά διαστήματα θα εκδηλωθούν βροχές και χιονόνερο. Στις ορεινές περιοχές της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας αναμένονται χιονοπτώσεις τοπικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα σε Ηλεία, Αρκαδία και Θεσσαλία.

Νέα στροφή του καιρού

Μετά το Νέο Έτος, το μοτίβο θα αναστραφεί ξανά. Ένα νέο ισχυρό χαμηλό αναμένεται να καλύψει τη Δυτική Ευρώπη, με ψύχος να φτάνει μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και την Ισπανία.

Οι θερμοκρασίες θα είναι 12-15 °C κάτω από το φυσιολογικό, ενώ στη Μεσόγειο θα παρατηρηθεί σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας και υγρασίας. Στην Ελλάδα, η επιστροφή της νοτιοδυτικής ροής θα φέρει πιο ήπιο καιρό και αυξημένη υγρασία, ενώ οι υψηλότερες περιοχές θα συνεχίσουν να δέχονται χιονοπτώσεις.

Το τέλος του 2025 και οι πρώτες μέρες του 2026 θα συνοδευτούν από έντονα χειμωνιάτικα φαινόμενα στην Ευρώπη, με πολικές μάζες αέρα να επηρεάζουν τα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο και τη Δυτική Ευρώπη.

Η Ελλάδα θα βιώσει ψυχρές συνθήκες σε όλη τη χώρα, με χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά και τοπικές σε πεδινές περιοχές, ενώ η δυναμική μεταβολή των ατμοσφαιρικών συστημάτων θα διατηρήσει τον καιρό μεταβλητό, με εναλλαγές κρύου και ζεστού σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι πολίτες καλούνται να προετοιμαστούν για τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις χιονοπτώσεις, ιδίως σε περιοχές όπου οι δρόμοι μπορεί να γίνουν επικίνδυνοι λόγω πάγου και χιονιού.

Πηγή: severe-weather.eu

