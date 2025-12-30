Αρκτικό ψύχος στα Βαλκάνια: Βουτάει η θερμοκρασία - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Κρύο... εξπρές και μάλιστα με δόντια τις επόμενες ώρες στην περιοχή μας

Δημήτρης Δρίζος

Αρκτικό ψύχος στα Βαλκάνια: Βουτάει η θερμοκρασία - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα
ΚΑΙΡΟΣ
Ένα ιδιαίτερα έντονο κύμα ψύχους αρκτικής προέλευσης θα συνοδεύσει την αλλαγή του χρόνου στα Βαλκάνια, με τη Βουλγαρία να βρίσκεται στο επίκεντρο της απότομης ψυχρής εισβολής.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι μεταξύ 31 Δεκεμβρίου και 1ης Ιανουαρίου μια πολύ ψυχρή αέρια μάζα από τα βόρεια θα κατέβει προς την περιοχή, επηρεάζοντας κυρίως τα ορεινά και φέρνοντας καθαρά χειμερινές συνθήκες με θερμοκρασίες εξαιρετικά χαμηλές για την εποχή, όπως αναφέρει το Meteoweb.eu.

Στο επίκεντρο τα βουνά της Βουλγαρίας

Οι οροσειρές της Ρίλα και του Πίριν, γνωστές για τα σκληρά μικροκλίματά τους, θα δεχθούν το ισχυρότερο πλήγμα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες, οι ελάχιστες θερμοκρασίες αναμένεται να πέσουν γενικευμένα κάτω από τους -10 βαθμούς Κελσίου, με τιμές από -10 έως -13 ακόμη και σε μεσαία υψόμετρα. Στα υψηλότερα σημεία, σε εκτεθειμένες πλαγιές και ορεινές λεκάνες, ο υδράργυρος μπορεί να κατρακυλήσει στους -15 ή και -20 βαθμούς, κυρίως όταν επικρατεί αίθριος καιρός και εξασθενεί ο άνεμος.

Ακτινοβολιακή ψύξη και ξηρή ατμόσφαιρα

Το καιρικό μοτίβο θα χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, απουσία φαινομένων και σταδιακή εξασθένηση των ανέμων τη νύχτα. Οι συνθήκες αυτές ευνοούν την έντονη απώλεια θερμότητας μέσω ακτινοβολίας, με αποτέλεσμα την περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα σε κλειστές κοιλάδες και ηπειρωτικές λεκάνες, όπου οι ελάχιστες τιμές μπορεί να σταθεροποιηθούν μεταξύ -8 και -10 βαθμών Κελσίου.

Χαμηλές μέγιστες και αίσθηση πολικού ψύχους

Παρά την ηλιοφάνεια στη διάρκεια της ημέρας, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα παραμείνουν χαμηλές. Στις πεδινές περιοχές της Βουλγαρίας θα κινούνται κοντά ή λίγο κάτω από το μηδέν, ενώ στα ορεινά θα παραμένουν σαφώς αρνητικές, με τιμές στα κύρια ορεινά συγκροτήματα που δύσκολα θα ξεπερνούν τους -5 βαθμούς. Στις κορυφογραμμές, ο υπολειπόμενος άνεμος θα ενισχύει την αίσθηση του ψύχους, με θερμοκρασίες που θα γίνονται αισθητές ακόμη και στους -25 βαθμούς.

1767070555355-887501421-clipboard12-30-202501.jpg

Κίνδυνοι για όσους κινούνται στα βουνά

Παρότι ο καιρός θα είναι ξηρός, οι θερμοκρασίες θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνες. Ο κίνδυνος υποθερμίας και κρυοπαγημάτων είναι αυξημένος, ειδικά για όσους παραμένουν εκτεθειμένοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Οι ορεινές διασωστικές υπηρεσίες στη Βουλγαρία συνιστούν αυξημένη προσοχή, σωστό τεχνικό εξοπλισμό, επαρκή προστασία από τον άνεμο και συνεχή ενημέρωση από τις τελευταίες προγνώσεις.

Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

Η ψυχρή αέρια μάζα θα επεκταθεί και νοτιότερα, επηρεάζοντας και τη χώρα μας, κυρίως τη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Την περίοδο της Πρωτοχρονιάς αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με παγετό κατά τόπους τις νυχτερινές και πρωινές ώρες, ιδιαίτερα σε ηπειρωτικές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στα ορεινά της Πίνδου και της βόρειας χώρας οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα, ενώ δεν αποκλείονται και ασθενείς χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά, κυρίως από το ψύχος και όχι από οργανωμένα συστήματα κακοκαιρίας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα το κρύο θα είναι αισθητό, αλλά με λιγότερο ακραία χαρακτηριστικά σε σχέση με τα βαλκανικά ορεινά.

Ψύχος και τις πρώτες ημέρες του 2026

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά σενάρια, το κύμα ψύχους δεν θα υποχωρήσει άμεσα. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και τις πρώτες ημέρες του 2026, με μόνο σταδιακή και αργή άνοδο. Μέχρι τότε, τόσο τα βουνά της Βουλγαρίας όσο και μεγάλο μέρος των Βαλκανίων, μαζί και η Ελλάδα, θα βιώνουν ένα σκηνικό έντονου χειμώνα, που απαιτεί αυξημένη προσοχή, ειδικά σε ορεινές και ευάλωτες περιοχές.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις βραδινές ώρες.
Άνεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί έως 4, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε βορείων διευθύνσεων, ενισχυόμενοι σε 5 με 6 και στα θαλάσσια τοπικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου (πλην της Κέρκυρας), στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, τοπικά στα θαλάσσια 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι στο Ιόνιο σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι στη νότια Πελοπόννησο και την περιοχή των Κυθήρων και από το απόγευμα στην ανατολική Στερεά, τη νότια Θεσσαλία και την Εύβοια. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια και στην περιοχή των Κυθήρων.
Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα και από τα βόρεια σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 6 βαθμιαία έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες στις Κυκλάδες και στα δυτικά και νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα της Κρήτης.
Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 ενισχυόμενοι βαθμιαία σε 5 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες στα νότια τμήματα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.
Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 3 με 4 στρεφόμενοι γρήγορα σε νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 και στα Δωδεκάνησα 18, τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν και από αργά το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.
Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά το μεσημέρι - απόγευμα 5 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βόρειοι βορειοδυτικοί ενισχυόμενοι σε 5 με 6 και τοπικά στα θαλάσσια έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 02 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 31-12-2025 (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ)

Στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες.
Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με σποραδικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, αλλά στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 6 με 8 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 01-01-2026 (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ)

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια. Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Από το απόγευμα στα βορειοδυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Ηπείρου χιονοπτώσεις.
Οι άνεμοι σε όλη σχεδόν τη χώρα θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα έως 6 και μόνο στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, όμως νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 03-01-2026

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στο ανατολικό Αιγαίο, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη 7 μποφόρ με τάση ενίσχυσης στο Αιγαίο.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

