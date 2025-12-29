Ζιακόπουλος: Το κρύο είναι σίγουρο - Με τι καιρό θα κάνουμε Πρωτοχρονιά

Το κρύο είναι εδώ και σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Δημήτρη Ζιακόπουλο, η χώρα μας θα επηρεαστεί από ένα βαρομετρικό χαμηλό που κινείται στην κεντρική Μεσόγειο. Από το μεσημέρι της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου, θα αρχίσει να φέρνει βροχές και τοπικές καταιγίδες στη Δυτική και Νοτιοδυτική Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια θα επηρεαστούν οι ανατολικές και νότιες περιοχές. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς, με αποτέλεσμα μια πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως στις μέγιστες τιμές.

Ωστόσο, όπως τονίζει ο κ. Ζιακόπουλος, αυτή η άνοδος θα είναι σύντομη, καθώς ένα νέο ψυχρό μέτωπο θα κινηθεί από τα Βόρεια Βαλκάνια προς τη χώρα μας.

Την Τετάρτη, Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από κρύο, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, και τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια νησιωτικά τμήματα. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Εύβοιας και της Πελοποννήσου, ενώ δεν αποκλείεται πρόσκαιρο χιόνι σε Μακεδονία, Θράκη και στο Β-ΒΔ Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΑ έως ΒΔ 5 με 7 μποφόρ.

Την Πρωτοχρονιά

Δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές ή χιονοπτώσεις, ωστόσο το κρύο θα είναι έντονο. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στον παγετό, που κατά τόπους στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι ισχυρός.

Την Παρασκευή και το Σάββατο (2-3/1/2026)

Με τη στροφή των ανέμων σε ΝΔ, η θερμοκρασία θα σημειώσει βαθμιαία άνοδο. Στη Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα αναμένονται τοπικές βροχές και παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Δημήτρη Ζιακόπουλου:

«Το κρύο είναι σίγουρο!

Βαρομετρικό χαμηλό στην κεντρική Μεσόγειο κινείται ανατολικά και από το μεσημέρι της Τρίτης (30/12) θα αρχίσει να επηρεάζει με βροχές και τοπικές καταιγίδες τη Δ-ΝΔ Ελλάδα και στη συνέχεια τις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, θα στρέψει τους ανέμους σε ΝΔ, με αποτέλεσμα την άνοδο της θερμοκρασίας κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Όμως, η άνοδος αυτή θα είναι πρόσκαιρη, καθώς ένα νέο ψυχρό μέτωπο προβλέπεται να κινηθεί από τα Β. Βαλκάνια προς την περιοχή μας.

Την Τετάρτη, Παραμονή Πρωτοχρονιάς, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στη χώρα θα είναι το κρύο κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα και οι τοπικές βροχές στις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές. Κατά τα άλλα, τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στις ορεινές - ημιορεινές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας και της Πελοποννήσου, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να χιονίσει τοπικά και πρόσκαιρα στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Β-ΒΔ Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΑ έως ΒΔ 5 με 7 μποφόρ.

Την Πρωτοχρονιά, δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές ή χιονοπτώσεις, αλλά το κρύο θα είναι τσουχτερό (προσοχή στον παγετό ο οποίος κατά τόπους στη Β. Ελλάδα θα είναι ισχυρός).

Την Παρασκευή και το Σάββατο (2-3/1/2026), με την στροφή των ανέμων σε ΝΔ, η θερμοκρασία θα σημειώσει βαθμιαία άνοδο και στη Δ-ΒΔ Ελλάδα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και παροδικές χιονοπτώσεις (ορεινά)».