Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία - Πότε βελτιώνεται ο καιρός

Η πιο πρόσφατη ατμοσφαιρική διαταραχή για το 2025 αναμένεται να επηρεάσει τη Βορειοανατολική Ελλάδα από απόψε το βράδυ έως και το πρωί της Πέμπτης, προκαλώντας τοπικές χιονοπτώσεις κυρίως στην περιοχή της Καβάλας, της Θράκης και στα νησιά του βορειοβορειοανατολικού Αιγαίου, με επίκεντρο τη Λήμνο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Δημήτρη Ζιακόπουλο, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, το φαινόμενο θα είναι περιορισμένο και κατά κύριο λόγο ασθενές, με τοπικές χιονοπτώσεις να εκδηλώνονται κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας, περιλαμβανομένης και της Αττικής.

Επιπλέον, χιονοπτώσεις αναμένονται στις Βόρειες Σποράδες και στα ορεινά της Πελοποννήσου, ενισχύοντας το χειμερινό σκηνικό σε αυτές τις περιοχές.

Στη Χαλκιδική, οι χιονοπτώσεις που σημειώνονται αναμένεται να υποχωρήσουν σταδιακά μέσα στη διάρκεια της νύχτας, δίνοντας σύντομα τη θέση τους σε πιο ήπιες καιρικές συνθήκες.