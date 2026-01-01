Χιόνια στα νησιά: «Είδαν άσπρη μέρα» Νάξος, Τήνος, Σαμοθράκη, Λήμνος

Ο χειμωνιάτικος καιρός δεν άφησε ανεπηρέαστη και τη νησιωτική χώρα.

Όμορφες εικόνες κατέγραψε η κάμερα του Forecast Weather.

Στα λευκά ντύθηκε και το ορεινό κομμάτι της Τήνου και συγκεκριμένα το χωριό Αρνάδος Τήνου.

Σύμφωνα με το tinostoday, χειμωνιάτικες συνθήκες επικρατούν την Πρωτοχρονιά στα ορεινά της Τήνου. Στα χωριά Αρνάδος, Τριαντάρος, Δυο Χωριά, Φαλατάδος, Στενή, Κέχρος και Μέση, λόγω υψομέτρου και χαμηλών θερμοκρασιών, παρατηρούνται παροδικά φαινόμενα χιονόπτωσης, με το χιόνι να στρώνει κατά τόπους και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Στα χαμηλότερα υψόμετρα όπως και στην πόλη της Τήνου τα φαινόμενα εκδηλώνονται κυρίως ως χιονόνερο, ενώ οι καιρικές συνθήκες παραμένουν χαμηλές. Από αύριο αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού και περιορισμός των φαινομένων.

Πυκνή χιονόπτωση με ισχυρούς βοριάδες αυτή την ώρα στο χωριό Κόρωνος στη Νάξο

Πυκνή ❄️ χιονόπτωση με ισχυρούς βοριάδες αυτή την ώρα στο χωριό Κόρωνος στη Νάξο



Βίντεο : Manos Mandilaras pic.twitter.com/Q3TAtzr5ou — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 1, 2026

Χιονισμένη και η Σαμοθράκη και τα ορεινά της Θάσου.

Πολύ ❄️ πυκνή χιονόπτωση αυτή την ώρα στο χωριό ποτάμια Θάσου στα 110 m υψόμετρο pic.twitter.com/7W8xkXMtrs — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 1, 2026

Χιονισμένες εικόνες και από την Λήμνο

Ο τετράποδος φίλος μας απολαμβάνει το χιόνι στο λιμάνι της Λήμνου



Φώτο : Luiza Mecaj pic.twitter.com/uCMUnq4pBI — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 1, 2026

