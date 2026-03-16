Ιράν: Τραγουδίστρια AI εμψυχώνει τους Ιρανούς και τραγουδά για την αντίσταση στο καθεστώς

Snapshot Η Nava είναι μια τραγουδίστρια που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης για να δώσει φωνή στις γυναίκες του Ιράν που δεν μπορούν να τραγουδήσουν δημόσια.

Η Nava χρησιμοποιείται ως μέσο εμψύχωσης των Ιρανών και προτροπής για αντίσταση στο καθεστώς του Ιράν.

Το τραγούδι της Nava «Από το αίμα των νέων» έγινε viral, με πάνω από 13 εκατομμύρια προβολές στο Instagram, κυρίως από το εσωτερικό του Ιράν.

Το τραγούδι είναι διασκευή ποιήματος που αναφέρεται στην αντίσταση κατά των απολυταρχικών καθεστώτων.

Το 2022 ένας Ιρανός τραγουδιστής συνελήφθη από το ιρανικό καθεστώς, καθώς τραγουδούσε στίχους εναντίον της καθεστηκυίας ταξης. Μερικούς μήνες πριν, Ιρανός που ζει στο Λονδίνο αποφάσισε να δημιουργήσει μια τραγουδίστρια με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, προκειμένου να δώσει φωνή στις γυναίκες του Ιράν, που δεν μπορούν να τραγουδήσουν δημόσια.

Τώρα, η Nava, αυτή η AI τραγουδίστρια, παίζει τον δικό της «ρόλο» στον πόλεμο του Ιράν με τις ΗΠΑ, εμψυχώντας τους Ιρανούς και προτρέποντάς τους να «ρίξουν» το καθεστώς.

Τον τελευταίο καιρό το τραγούδι της έχει γίνει viral και μόνο στο Instagram έχει ξεπεράσει τις 13 εκατ. προβολές, με το 70% από αυτές να προέρχονται από το εσωτερικό του Ιράν, παρόλο που η πρόσβαση στο διαδίκτυο στη χώρα είναι δύσκολη και περιορισμένη.

Ο ήχος της Nava είναι ένα τραγούδι αντίστασης που ονομάζεται «Από το αίμα των νέων», ενώ μεταξύ των στίχων αναφέρεται: «Από το αίμα των νέων άνθισαν τουλίπες» και πρόκειται για διασκευή από ποίημα Ιρανού ποιητή που μιλούσε για την αντίσταση στα απολυταρχικά καθεστώτα.

Διαβάστε επίσης